A Mosca si rileva importanza del mantenimento del dialogo su disarmo tra Russia e USA

"Il fatto che gli Stati Uniti si apprestano a discutere questo argomento è un fattore positivo. Dunque nessuno uscirà da questi accordi, sembra così ", ha affermato il senatore.

In precedenza in un'intervista alla CNN il segretario di Stato americano Rex Tillerson aveva dichiarato che gli Stati Uniti e la Russia hanno in programma colloqui sul trattato relativo agli euromissili (INF, divieto di schieramento di missili a medio e corto raggio in Europa).

Inoltre Tillerson ha affermato che le relazioni tra Russia e Stati Uniti dovrebbero essere più produttive; inoltre il capo della diplomazia americana ha rilevato che il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov fa molto per migliorare le relazioni tra Mosca e Washington.

Il segretario di Stato ha infine osservato che i principali campi di cooperazione tra Stati Uniti e Russia vertono sulla normalizzazione del conflitto in Ucraina e sulla lotta al terrorismo in Siria.