"Abbiamo raggiunto un successo storico nella lotta contro l'ISIS, in un momento in cui la coalizione ha conquistato quasi il 100% dei territori in Iraq e in Siria precedentemente controllati da questi terroristi", ha detto l'inquilino della Casa Bianca.

In precedenza negli Stati Uniti, sullo sfondo delle dichiarazioni di Vladimir Putin in merito alla vittoria sul terrorismo in Siria grazie alle azioni congiunte dell'esercito siriano e delle forze russe, avevano notato che il contingente russo in Siria "aveva effettuato solo una piccola parte delle operazioni contro l'ISIS".