CNN rileva durezza inedita nelle dichiarazioni di Putin sui terroristi

Durante un discorso agli ufficiali delle forze di sicurezza, il presidente russo ha caratterizzato come attentato terroristico l'esplosione in un supermercato di San Pietroburgo ed ha osservato che se i fondamentalisti minacciano la vita delle forze dell'ordine devono essere eliminati, riferisce la CNN.

Per il giornalista della CNN Frederik Pleitgen, questa dichiarazione è piuttosto dura rispetto agli standard del presidente russo.

"Ha dichiarato che se i russi che hanno combattuto in Siria dalla parte degli islamisti decidessero di tornare in patria per perpetrare attentati terroristici, sarebbe molto pericoloso. Pertanto gli uomini della sicurezza devono arrestare queste persone all'interno della legge, ma anche farle sparire ed eliminarle nel caso sentano minacce per le loro vite.

In questo caso occorre prendere in considerazione due fattori. Da un lato si svolgeranno le elezioni presidenziali l'anno prossimo. Al centro della campagna elettorale di Putin ci sono la stabilità e la sicurezza in Russia. Allo stesso tempo cerca anche di giustificare la campagna militare in Siria, che garantisce la sicurezza della popolazione qui in Russia.

E' una questione delicata e importante per i russi, perché in passato si sono imbattuti in attentati terroristici di vasta portata. Bisognerebbe prestare attenzione a quello che porterà il prossimo anno: in Russia non si svolgeranno solo le elezioni presidenziali, ma ci sarà anche un grande evento sportivo, ovvero i Mondiali di calcio. Per queste ragioni la sicurezza è la preoccupazione principale per le autorità locali e Putin, su cui nessuno dubita che durante i Mondiali sarà ancora lui il capo di Stato."