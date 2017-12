Media: accordo segreto fra USA e Israele per contenere l'Iran

Secondo il canale, il 12 novembre si è recata negli Stati Uniti una delegazione di funzionari israeliani del settore della difesa, con a capo il consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben-Shabbat. Durante la visita, gli israeliani hanno incontrato i colleghi americani del Dipartimento della Difesa e il consigliere per la sicurezza nazionale sull'intelligence del presidente degli Stati Uniti Herbert McMaster.

Secondo una fonte del governo degli Stati Uniti, dopo due giorni di colloqui, USA e Israele hanno firmato un memorandum sulla questione iraniana. Il documento prevede la creazione di quattro gruppi di lavoro che si concentrano su una serie di questioni chiave relative ai programmi nucleare e balistico dell'Iran, così come la fornitura di armi nella regione.

Secondo il canale televisivo, il primo gruppo di lavoro sarà impegnato in un "lavoro segreto e diplomatico per abolire il programma nucleare iraniano". L'obiettivo del secondo gruppo sarà "limitare la presenza dell'Iran nella regione, in particolare, in Siria e in Libano". I compiti del terzo gruppo includono "la limitazione del programma balistico iraniano" e "la limitazione dei tentativi di consegnare missili iraniani agli Hezbollah". Infine, il quarto gruppo lavorerà con "l'escalation dell'escalation nella regione a cui l'Iran potrebbe essere coinvolto".

Gli alti funzionari israeliani hanno confermato al canale televisivo che Washington e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo strategico sulla questione iraniana.

"Israele e gli Stati Uniti seguono da vicino le tendenze e processi nella regione, in particolare l'Iran, e hanno formulato una tesi finale sulla politica strategica in relazione a queste sfide", riferisce il canale.