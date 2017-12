Israele non interverrà nella normalizzazione del conflitto siriano

"Israele osserva con attenzione quello che succede dall'altra parte del confine sulle Alture del Golan (Siria — ndr). Ma non interverremo, e non abbiamo alcuna intenzione di intervenire nella normalizzazione politica del conflitto. Ma siamo interessati a ciò che accade in Siria e dialoghiamo in merito con la Federazione Russa in parte a livello militare ed in parte a livello civile sul futuro della Siria", — l'ambasciatore ha dichiarato in un'intervista ad un canale russo.

"Certo mi piacerebbe avere un Paese pacifico e democratico al nostro confine, rispettoso dei suoi vicini, compreso Israele", ha sottolineato l'ambasciatore.