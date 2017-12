Le relazioni tra l'Egitto e l'Etiopia sono diventate tese sullo sfondo della costruzione di una diga per una centrale idroelettrica presso le sorgenti del Nilo Azzurro.

La dipendenza di tutto l'Egitto dal Nilo è enorme: in un Paese desertico nella zona verde lungo il fiume vivono 94 milioni di persone. La parte restante del territorio non è adatta alla vita, segnala il Financial Times.

Ma ora il Cairo teme che i piani dell'Etiopia per costruire un'enorme centrale idroelettrica sul Nilo taglieranno gli approvvigionamenti idrici nel Paese.