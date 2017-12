Presidenziali Russia, Commissione Elettorale boccia candidatura "passiva" di Navalny

"Vorrei richiamare l'attenzione su diversi fatti: in primo luogo un cittadino che è stato condannato al carcere per aver compiuto reati gravi o particolarmente gravi e che sta scontando una condanna per questi crimini non ha diritto ad essere eletto presidente della Federazione Russa", ha detto il rappresentante della Commissione Elettorale Centrale russa.

"Il reato per cui è stato giudicato Alexey Navalny rientra tra i gravi crimini che privano un cittadino che ha compiuto questo reato del diritto di candidarsi per la presidenza della Federazione Russa per 10 anni dalla fine della condanna", ha aggiunto il rappresentante della Commissione Elettorale Centrale russa.