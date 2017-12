La Russia non ha deciso sulle fornitura di armi nel Donbass sullo sfondo delle intenzioni di Washington di iniziare le consegne di armi difensive in Ucraina, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Non sono state prese decisioni in merito", ha detto Peskov, rispondendo alla domanda se la Russia abbia intenzione di fornire armi difensive in Ucraina orientale a seguito della decisione statunitense.

La portavoce del Dipartimento di Stato americano Heather Nauert aveva riferito il 22 dicembre scorso che Washington aveva deciso di fornire all'Ucraina armi difensive per garantire la difesa dell'integrità territoriale e della sua sovranità.