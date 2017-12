Boris Johnson definisce "giusto" l'aiuto della Russia ad Assad

"Per quanto riguarda la Siria, penso che sia il momento di essere sinceri e pragmatici reciprocamente." Non ci siamo incontrati, non abbiamo discusso faccia a faccia, non siamo stati d'accordo su Bashar Assad, la Russia ha la sua visione della sua situazione, non penso che si tratti di un sostegno incondizionato, ma la Russia lo ha mantenuto al potere. Beh, è ​​abbastanza giusto, che sia così, è una vostra scelta. Ma penso che con le sue dimissioni sarebbe meglio", ha detto Johnson in un'intervista durante una trasmissione sul canale Rossiya 1.

"Alcune persone mi hanno detto di non recarmi in Russia, i rapporti sono troppo problematici, non ha senso: penso che sia sbagliato. A prescindere dalla difficoltà delle relazioni, dobbiamo dialogare e collaborare", ha detto Johnson.