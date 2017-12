Putin annuncia come assicurare il successo della Russia "nel mondo di domani"

In particolare la Russia dovrebbe creare un nuovo mercato del lavoro e un moderno sistema di istruzione professionale, ritiene il presidente.

Secondo Putin, occorre conseguire un aumento sostenibile nel lungo termine dei redditi reali dei russi, aumentare le pensioni e sostenere la spesa sociale, lavorare per ridurre la povertà, che "rappresenta una minaccia per la stabilità e l'unità della nostra società".

Allo stesso tempo è inammissibile ricorrere a promesse irrealizzabili, come nei primi anni '90, quando sotto la pressione delle circostanze il Parlamento ed il governo spesso prendevano decisioni non realistiche.

Putin ha sottolineato che occorre stabilire compiti di lungo termine e, cosa più importante, spiegare ai russi che cosa si sta facendo e per quale ragione.

Le aziende russe devono entrare nei mercati mondiali, quindi lo sviluppo delle piccole e medie imprese rimane il compito politico, economico e sociale più importante per i prossimi anni.

"La Russia è un Paese con una storia millenaria. Ma non dobbiamo trattarla come la nostra amata nonna, dandole qualche medicina per tempo affinchè non stia male e limitarci a questo. Dobbiamo rendere la Russia giovane e orientata al futuro. Con ogni nuova generazione diventa così", ha concluso il presidente.