Donbass, Polonia invita ufficiali russi a ritornare in missione per controllo tregua

In precedenza si erano espressi per il rientro dei rappresentanti militari russi nella missione di monitoraggio nel Donbass il cancelliere tedesco Angela Merkel ed il presidente francese Emmanuel Macron.

La Polonia chiede ai rappresentanti russi di ritornare al centro comune di controllo e coordinamento per il cessate il fuoco nel Donbass (JCMC), si afferma in una nota del ministero degli Esteri polacco.

Varsavia è preoccupata dall'escalation del conflitto armato in Ucraina, come confermato dalla valutazione della missione speciale di monitoraggio dell'OSCE, fanno sapere i diplomatici polacchi. "Il numero delle violazioni del cessate il fuoco nel Donbass ha raggiunto un livello che non si registrava dallo scorso gennaio", si legge nel documento.

Secondo il dicastero diplomatico polacco, il ritiro degli ufficiali russi è diventato un fattore che favorisce l'escalation.

La Russia ha ritirato i suoi osservatori dal Donbass in quanto Kiev aveva a lungo ostacolato il loro lavoro e creato una "situazione tesa dal punto di vista morale e psicologico".

Ad esempio gli ufficiali russi godevano di un'accesso limitato alla linea di contatto e non potevano comunicare con la popolazione locale.