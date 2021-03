Tether: la stablecoin senza stabilità

“Tether Ltd e Bitfinex esprimono grande soddisfazione per aver raggiunto un accordo legale con il Procuratore generale di New York. E nell’accordo non ammettiamo alcun illecito”. Così recita il comunicato ufficiale delle due società succitate, registrate a Hong Kong, che operano nel settore delle criptovalute.

L’ufficio del Procuratore generale, signora Letitia James, invece, afferma che le società menzionate “hanno coperto in modo sconsiderato e illegale enormi perdite finanziarie per proseguire nelle loro attività… L’affermazione di Tether Ltd, secondo cui la criptovaluta fosse stata sempre e completamente sostenuta da dollari Usa, è falsa”.

Le società dovranno pagare una multa pari a 18,5 milioni di dollari e non potranno operare con persone e aziende dello Stato di New York. Ciò, purtroppo, non preclude loro di presentare l’intera faccenda come una grande vittoria in quanto, pagata l’ammenda, sono libere di continuare a operare indisturbate nel resto del mondo. D’altra parte esse affermano che, durante i due anni e mezzo di conflitto legale, le loro operazioni sono passate da 2 a 35 miliardi di dollari.

Come già successo più volte in passato, i buoni avvocati sanno come “interpretare” le leggi e “barattare” condanne più severe con l’applicazione di attenuanti e con delle semplici multe pecuniarie. Il procuratore generale di New Yok, in ogni caso, comprendendo la rischiosità di simili operazioni, ha aperto un nuovo dossier legale per comportamenti fraudolenti di un’altra piattaforma di trading di cripto valute, la Coinseed. Anche il Congresso sta preparando una legislazione molto più stringente relativa alle riserve richieste per operare in questi campi.

Il tether è lo strumento più usato per acquistare i bitcoin. Come le altre cripto valute, il tether, sfruttando la cosiddetta “tecnologia blockchain”, consente di archiviare, inviare e ricevere valori digitali da persona a persona, a livello globale, in modo istantaneo e senza intermediari, cioè senza la presenza di enti centrali fidati.

Il tether è una cosiddetta stablecoin , una delle criptovalute agganciate a delle monete reali, come il dollaro e l’euro. Per esempio, 1 tether equivale a 1 dollaro e la riserva in dollari deve coprire il 100% dei tether in circolazione. La Tether Ltd emette la suddetta stablecoin e lavora in partnership con la piattaforma di scambi online, Bitfinex. Entrambe sono controllate dalla società madre, la iFinex Inc. Collegate a loro vi sarebbe anche la Tether Holdings Ltd con sede nelle Isole Vergini britanniche, uno dei più noti centri finanziari off shore. Esse vantano anche l’italiano Giancarlo Devasini come loro chief financial officer.

Le indagini, che hanno portato al procedimento legale, erano partite nel 2017. La Tether Ltd e la Bitfinex, avrebbero operato in modo “oscuro” e con grandi rischi per gli investitori. Nel 2018 avrebbero fatto dichiarazioni false per oscurare un ammanco di almeno 850 milioni di dollari, frutto di un’operazione opaca con la shadow bank panamense CryptoCapital, poi fallita.

Dalle indagini è emerso che in quel periodo Tether Ltd non aveva alcun accesso a servizi bancari, in nessuna parte del mondo e, quindi, non c’erano le riserve per sostenere la parità di un dollaro per ogni tether in circolazione. Poche ore prima della certificazione ufficiale delle reali riserve in dollari di Tether Ltd, Bitfinex le concesse un prestito di 400 milioni e poi una linea di credito di 900 milioni di dollari. Successivamente, per rispondere a nuovi dubbi sulla reale entità delle riserve, le due società aprirono un altro contro presso la Deltec Bank alle Bahamas per 1,8 miliardi di dollari. Ottenuta la certificazione, gran parte dell’ammontare venne subito trasferito altrove.

In precedenza, nel 2017 in occasione di un simile controllo, le due società avevano aperto un conto presso la Noble Bank di Puerto Rico su cui furono versati 382 milioni di dollari. Guarda caso, era lo stesso giorno durante il quale si doveva ufficialmente certificare l’ammontare delle riserve in dollari di Tether Ltd.

Pur non essendo nota al grande pubblico, la stablecoin tether gioca un grande ruolo negli acquisti di bitcoin: circa due terzi di tutte le operazioni quotidiane. Il prezzo dei bitcoin, quindi, non è fissato in rapporto al dollaro, ma a stablecoin. Il mercato delle criptovalute a livello mondiale ha già raggiunto 1.400 miliardi di dollari. Il valore dei bitcoin è estremamente volatile: può salire o scendere alla velocità della luce o di qualche clic sui computer. Questa è la ragione per la quale le banche centrali e le autorità di controllo sono in allerta, anche se appaiono troppo lente di fronte a questi nuovi strumenti monetari e finanziari che hanno già assunto dimensioni con potenziali rischi sistemici.

In conclusione, bisogna anche dire che irrita grandemente vedere le reti televisive italiane riportare giulivamente e quotidianamente i nuovi record del prezzo dei bitcoin, come fosse un gioco. Irrita ancor di più quando sono le televisioni pubbliche a farlo, mantenute con i soldi dei contribuenti.

