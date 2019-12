Disastro Libia

In Libia un tempo eravamo la potenza di riferimento. Oggi siamo l’ultima ruota del carro. Il premier Giuseppe Conte l’ha capito durante il vertice Nato di Londra quando è stato tenuto alla larga dagli incontri su Libia e Siria in cui Gran Bretagna, Francia, Germania e Turchia hanno affrontato le vicende della nostra ex-colonia. Il disperato tentativo del nostro premier, di tirar per la giacca Donald Trump implorandolo di riprendere in mano il dossier Libia riservando all’Italia un ruolo di riguardo, difficilmente cambierà la situazione.

La nostra presenza in Libia risulta non solo inefficace e ininfluente, ma addirittura assente. E il premier Conte ne è il principale responsabile vista la pretesa, emersa già quando guidava la coalizione giallo-verde con la Lega, di esercitare un pieno controllo sull’azione politica dell’Italia. Un’azione politica rivelatasi disastrosa. Lo dimostra l’incapacità di prevenire o bloccare l’accordo, firmato lo scorso 27 novembre, con cui Turchia e Libia definiscono un arbitrario confine marittimo e delimitano le rispettive competenze sul tratto di Mediterraneo tra i due paesi.

Un accordo assolutamente illegittimo e privo in base al diritto internazionale di qualsiasi fondamento, ma assai insidioso per l’Italia. Ankara intende utilizzarlo, infatti, per giustificare la propria sovranità sulle acque intorno a Cipro. Acque dove Erdogan, nel febbraio 2018, ha dispiegato la marina militare per bloccare le navi dell’Eni impegnate nella ricerca di giacimenti di gas su incarico del governo di Nicosia.

Nel novembre 2018 mentre guidava l’esecutivo giallo-verde trasformò la Conferenza di Palermo sulla Libia in una sorta di passerella esclusiva per quel generale Khalifa Haftar con cui sperava di stringere un asse di collaborazione privilegiata. La diffidenza del generale e l’influenza francese non hanno mai permesso a quell’asse di concretizzarsi. In compenso da quel momento si è moltiplicata l’ostilità di Ankara pronta oggi a metterci alla porta da Tripoli con l’appoggio delle milizie legate alla Fratellanza Musulmana.

Giacimenti che, a detta di Ankara, andrebbero condivisi con quella Repubblica Settentrionale di Cipro occupata dalla Turchia nel 1974 e mai riconosciuta dalla comunità internazionale. Pretese turche a parte il non aver saputo impedire la firma di un trattato contrario ai nostri interessi dimostra l’inconsistenza politica di un’Italia che non solo aiuta il governo di Fayez Al Serraj , ma ne ha garantito nel 2016 l’effettivo insediamento. All’origine di quest’irrilevanza, frutto dell’ostilità turca, vi è un errore fondamentale di Giuseppe Conte.

Il tutto mentre il generale Khalifa Haftar, aiutato da Russia, Egitto ed Emirati Arabi e sostenuto da qualche centinaio di “contractor” privati messi a disposizione - a detta di Tripoli - dal gruppo russo Wagner, mette fine ad uno stallo durato otto mesi e riprende l’avanzata sul fronte meridionale della capitale. Un fronte su cui emerge invece l’evidente inferiorità delle milizie di Serraj incapaci - nonostante gli armamenti forniti da Ankara - di tenere le posizioni.

L’Italia messa fuori gioco in Tripolitania e incapace di avviare una politica di riavvicinamento con il generale rischia dunque di ritrovarsi tagliata fuori sia dai giochi presenti sia da quelli futuri. In tutto questo anche il dispositivo militare di circa 300 militari dispiegato all’aeroporto di Misurata attorno all’ospedale da campo fornito a suo tempo per curare i feriti nell’offensiva contro lo Stato Islamico è più un handicap che un vantaggio. Paralizzata da un’irrilevanza politica che non la rende bene accetta né ai miliziani schierati con la Turchia né, tantomeno, a quelli di Haftar l’Italia rischia di trasformarsi in un facile bersaglio. Un bersaglio che nelle attuali condizioni non potrebbe neppure reagire ad un eventuale attacco ai nostri militari e si ritroverebbe costretto ad un inglorioso ripiegamento capace di compromettere ancor di più l’immagine dell’Italia.

In tutto questo il tentativo di Conte di attaccarsi alla giacca di Trump rischia di rivelarsi assai poco provvidenziale. Per Washington la Libia è da sempre uno scenario troppo complesso per investirci in termini di scommesse strategiche. Non a caso il comportamento statunitense è stato negli ultimi mesi a dir poco ambiguo. Ad aprile - mentre il Dipartimento di Stato ribadiva il suo appoggio al governo di Serraj - Trump s’intratteneva al telefono con Haftar su esplicita richiesta di quel presidente egiziano Al Sisi considerato dal presidente americano uno dei più fidati alleati sul fronte mediorientale.

Comunque vada l’Italia rischia di uscirne malconcia e di veder messi a rischio i suoi due fondamentali interessi nazionali ovvero il controllo dei flussi migratori in partenza dalle coste settentrionali e la gestione delle risorse energetiche gestite dall’Eni grazie alle intese con Tripoli.

I punti di vista e le opinioni espressi nell'articolo non necessariamente coincidono con quelli di Sputnik.