Hong Kong e oltre – quando manipolare è fin troppo facile

E i media, che a seconda delle convenienze politiche si sforzano di dimostrare da quale parte sia la ‘ragione’ assoluta. Non è difficile, c’è sempre chi tira una molotov da una parte e chi dà una manganellata dall’altra. Basta scegliere di pubblicare il video o la foto di uno anziché dell’altro ed il gioco è bellé fatto. Non serve neppure sbilanciarsi più di tanto in complessi editoriali che comunque non potrebbero mai dimostrare l’acqua calda. Il media mainstream che sostiene il sistema liberista, capitalista e filo atlantista sceglierà la manganellata del poliziotto cinese o venezuelano e darà meno enfasi a quella del poliziotto magari francese, mentre sottolineerà piuttosto le turpi attività vandaliche di Gilet Gialli o degli indipendentisti catalani. Per quanto riguarda la Bolivia si dirà che Morales se n’è andato di spontanea volontà, senza parlare di ‘colpo di Stato’ e mostrare gli indigeni in corteo di protesta, e per il Cile si farà finta di nulla perchè quello ‘è dei nostri’ ma al tempo stesso è indifendibile quando bastona i cittadini stremati e quindi meglio semplicemente sottacere. Al contrario la controinformazione sarà tutta schierata dalla parte simmetricamente opposta ed evidenzierà l’altra faccia della medaglia.

Diciamo quindi che l’informazione vera non esiste? Parere personale – NO. Almeno non direttamente. Troppi interessi dietro. Quando gli interessi non sono politici, e c’è quindi un alleato o una linea politica da difendere, c’è comunque un interesse commerciale. Analisi distaccate e tentativi di equilibrio non interessano la grande audiance e comunque Google non indicizza mai bene i discorsi troppo complessi. L’informazione vera esiste ma solo nel senso di somma delle varie fonti contrastanti. In pratica è solo il lettore a poterla fare andandosi in cerca del ‘cibo’ informativo scavando tra le discariche delle varie fonti di informazione. Visione non particolarmente romantica del giornalismo moderno, certo, ma fate lo sforzo di apprezzare almeno la sincerità.

Vista la premessa quindi ora passerò ad una breve rassegna di video raccolti in rete e pubblicati dagli stessi testimoni oculari che serviranno a ‘compensare’ l’andamento generale mainstream. Una sequenza di materiale semplicemente in controtendenza, che non serve a dimostrare nulla, se non il fatto che a seconda di semplicemente quello che scegli di mostrare puoi influenzare a piacimento l’opinione pubblica. Se hai i mezzi per esercitare una pressione uniforme, continua, costante e incontrastata per il tempo necessario, naturalmente.

Hong Kong anno 2019

I ribelli danno fuoco ad un signore che non era d'accordo con le ragioni della rivolta

​Serviva il tir per bloccare la strada ma l’autista non era d’accordo a lasciarlo ai ‘combattenti per la libertà’

Driver left his truck to reason with the " freedom fighters" their need to block the road. The result-> He was smashed in the head with bricks and his truck was burned down to its bare shell. Which school of democracy is this again?#stopHKriots #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/BHgnIBcNiR — Taro (@taro_taylor) November 13, 2019

​Donna picchiata dai manifestanti

What you won’t see in Western Media coverage of #HongKongProtests: #HongKongProtesters beating up woman. pic.twitter.com/RAxpPK9iGw — Carl Zha (@CarlZha) November 12, 2019

​Signore anziano aggredito

​Anziano muore dopo aver ricevuto una mattonata in testa dai rivoltosi

I rivoltosi derubano un turista

​I rivoltosi danno fuoco a un tunnel

Rioters set fire to the Cross Harbor Tunnel Toll Plaza in HK.

Is it the so-called "freedom" that the Americans mentioned?#HongKongHumanRightsAndDemocracyAct #HongKongProtests pic.twitter.com/D56bUupmGT — Hongkongtruth (@Hongkongtruth1) November 15, 2019

​Prove di molotov alla piscina dell'università

The Hong Kong Polytechnic University students/protesters turn the university swimming pool into a petrol bomb test field. #HongKong #HongKongProtestspic.twitter.com/zChEn8IVVJ — Liam Stone石立安 (@liamstone_19) November 14, 2019

​Scorte di molotov per le 'proteste pacifiche'

Protesters at the University of Hong Kong have their petrol bombs ready and have gathered bricks in case of clashes with the police. #HongKongProtests



Video: SCMP/Chris Healy pic.twitter.com/m14zuDZ8BH — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) November 14, 2019

​Semplicemente un'esplosione

factory set trying to mimick the Causeway Bay Island Beverly Shopping Mall to mislead people into believing that protestors exploded the mall

cr: telegram#HongKongProtests #HongKongProtest pic.twitter.com/HiJ6hrOlWO — english updates on hk protests (@hkprotests_en) November 13, 2019

​Scontri tra cittadini, qui la polizia non è presente. Da una parte chi voleva semplicemente prendere il treno, dall’altra i rivoltosi che vogliono bloccare tutte le attività

Several #HongKong citizens fight with one protester that block the train door from stopping. HongKong citizens are enough of these protesters now. #HongKongProtests pic.twitter.com/VXGRsVVFwp — Liam Stone石立安 (@liamstone_19) November 14, 2019

​Nuova tecnica di protesta pacifica: il tiro della Molotov con l’arco

#HongKong protesters are practicing how to use bow to attack police. They alsp set the arrow on fire. #HongKongProtests pic.twitter.com/dWUi6bB8DK — Liam Stone石立安 (@liamstone_19) November 12, 2019

​Dare fuoco ad una scala mobile – l’autore del tweet si chiede: “a che serve?”

#HongKong protesters pour gasoline to an escalator inside a shopping mall and set fire to it. Why? #HongKongProtests pic.twitter.com/j5XeNjw59p — Liam Stone石立安 (@liamstone_19) November 12, 2019

​Ripresa aerea di uno dei campi di battaglia pacifici dal drone

​

Avvertenze:

Questo tipo di ricerche potrebbero essere fatte anche per altri Paesi del mondo al fine di mostrare l'altra parte della medaglia scelta dai media mainstream Il materiale trovato è risultato dalla sola prima mezz'ora di ricerca e facendo riferimento principalmente al solo social Twitter Molti account che osservano la realtà dalla parte della Cina sono stati rimossi

I punti di vista e le opinioni espressi nell'articolo non necessariamente coincidono con quelli di Sputnik.