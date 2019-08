Senza la Russia il G7 è inutile

“Un G7 senza la Russia? Semplicemente non esiste”. A dirlo, senza troppi peli sulla lingua, è il presidente russo Vladimir Putin. I primi a pensarlo sono, però, Donald Trump ed Emmanuele Macron. Pensieri assai imbarazzanti anche perché vengono allo scoperto a pochi giorni dal G7 a guida francese che si apre sabato nell’elegante ed esclusiva cornice di Biarritz. Con tutta probabilità quello organizzato nella storica località balneare atlantica sarà l’ultimo vertice senza una Russia che nel 2014 venne esclusa dall’allora G8 dopo la crisi Ucraina e l’annessione della Crimea.

L’invito di Macron

Il primo a far capire esplicitamente quanto inutile sia un G7 privo della partecipazione russa è stato proprio Macron che lunedì ha invitato il presidente russo a fargli visita nella sua residenza estiva di Fort de Bregancon nel sud della Francia. Proprio durante la conferenza stampa svoltasi al termine dell’incontro Putin ha liquidato con la secca battuta l’attuale formato del G7. Il presidente russo era, del resto, ben consapevole di non poter venir smentito dal suo ospite.

“La Russia - aveva spiegato poco prima il presidente francese - è profondamente europea… e noi crediamo ad un Europa che va da Lisbona a Vladivostok”.

La paura di Boris Johnson

Parole che fanno capire come il ritorno di Mosca al tavolo dei grandi sia considerato essenziale da un Eliseo preoccupato per l’arrivo a Biarritz di un Boris Johnson pronto a fare a pezzi l’Europa sbattendo sul tavolo, con l’appoggio di Trump, una Brexit senza regole. Parole destinate comunque a non turbare neppure l’attuale presidente di un’America che nel 2014 pretese con Barack Obama l’esclusione di Mosca. Anche perché, al contrario del suo predecessore, il presidente americano è forse il più convinto assertore della necessità di riammettere Vladimir Putin al tavolo dei grandi. “Credo che il presidente Obama abbia deciso di non avere più la Russia tra i piedi perché Putin continuava a metterlo nel sacco… per questo ha deciso di escluderla” - ha detto Trump. Ed ha confermato la sua propensione a tornare alla formula del G8 a partire dal summit del 2020 che si terrà negli Stati Uniti.

Trump vuole Putin

“Penso – ha detto Trump durante l’incontro di martedì alla Casa Bianca con il presidente della Romania Klaus Iohannis – che sia assai appropriato riammettere la Russia... se qualcuno avanzasse la mozione sarei disponibile a rifletterci favorevolmente”.

Convinzione riaffermata, come rivelano fonti della Casa Bianca, durante una conversazione telefonica con il presidente francese dedicata proprio a quell’argomento. Ma perché Trump e Macron vogliono il ritorno della Russia? Semplicemente perché comprendono che la sua assenza rende irrilevante qualsiasi presunta riunione dei cosiddetti “grandi” della terra. E rende impossibile la risoluzione dei problemi che li dividono e li contrappongono. A partire proprio da quel conflitto del Donbass costato 14mila morti che ora il nuovo il nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy vorrebbe traghettare verso conclusioni negoziate. Una proposta appoggiata con estrema convinzione da un Macron convinto di poter passare alla storia come il negoziatore cruciale per la risoluzione del conflitto. Ma l’ipotesi di negoziato difficilmente potrà venir discussa concretamente nell’ambito di un G7 di Biarritz dove manca un interlocutore cruciale come Mosca. Ed allora ecco il primo reale motivo dell’invito a Fort de Bregancon di Vladimir Putin.

Le crisi irrisolte

Ma l’Ucraina non è il solo problema irrisolvibile senza la presenza della Russia. La crisi mediorientale in tutte le sue declinazioni, a partire da quell’Iran che Trump vuole mettere alle corde e con cui Francia ed europei preferiscono dialogare, non può venir né mitigata, né risolta senza la presenza al tavolo dei grandi di una Russia capace di proporre visioni e accordi alternativi. Ed anche lo spettro di una recessione tedesca capace di affondare l’Europa non può, nella visione di Macron, prescindere da maggiori aperture all’economia e ai commerci con una Russia bloccata dalle sanzioni. Per Donald Trump il confronto con Vladimir Putin nell’ambito di un rinnovato “G8” diventa invece fondamentale nella prospettiva di uno scontro sempre più duro con il gigante cinese. Un gigante che un’eventuale alleanza a tutto campo con la Russia renderebbe praticamente invincibile. Del resto anche le altre crisi degli ultimi anni, a partire da quella siriana per finire a quella del Venezuela, si sono dimostrate irrisolvibili senza il coinvolgimento della Russia di Vladimir Putin. Dunque Macron e Trump sono d’accordo. Biarritz, alla fine, sarà solo l’epilogo di un gioco a sette che non serve a nessuno. E i giochi veri riprenderanno nel 2020. Su un tavolo ad otto ospitato e preteso da quella stessa America che cinque anni fa impose l’esclusione di Mosca.

