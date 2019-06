L’energia non è la moda: non si cambia ad ogni stagione

Due giorni di convegni e di working group alla Triennale di Milano e sabato laboratori aperti per tutti, anche per bambini al Politecnico. I convegni per gli esperti, ma anche per il grande pubblico, come lezione di Luciano Floridi, direttore di Digital Ethics Labs all’Università di Oxford, o il racconto dell’assessore Regione Lombardia Raffaele Cattaneo di voler ospitare a Milano COP26 (la più grande conferenza su clima) nel 2020, e di Giovanni Malagò, Presidente CONI per ospitare Olimpiadi invernali 2026 (la decisione dovrebbe arrivare il 24 giugno).

© Sputnik . Evgeny Utkin Giovanni Malagò

Forse il momento più interessante per gli addetti ai lavori è stata la riunione dei working group, di fatto 11 tavole rotonde, con una decina di esperti al tavolo che discutevano temi diversi, ma connessi all’energia, da rinnovabili all’auto elettrica, dal gas (ma con focus su biogas) al cyber attack in ambito energia, da energia circolare a transizione energetica.

Infatti, ad una tavola rotonda sono riusciti ad unirsi i senatori e i deputati di diversi gruppi parlamentari, per parlare di strategie energetiche del Paese e di transizione energetica. L’occasione è stata per presentare l’intergruppo, promosso dalla Fondazione Ottimisti&Razionali (FOR), a cui hanno aderito tutte le forze politiche. L’obbiettivo è creare un dialogo tra le istituzioni e le imprese per favorire lo scambio di visioni e proposte. Infatti oltre ai politici, erano presenti Roberto Poti, vicepresidente, Confindustria Energia e Davide Bovio, responsabile studi e ricerche, Shell Italia.

⚡Sviluppo+crescita sono le parole 🔑 nella strategia sulla #transizioneenergetica 🍃Conciliarle insieme al contenimento delle emissioni? Si può!🔎 La ricerca @AspenInstitute illustrata da Davide Bovio (#ShellItalia) su come massimizzare il potenziale energetico #FestivalEnergia pic.twitter.com/cwJprKA1BT — Ottimisti&Razionali (@ORazionali) 14 июня 2019 г.

Bovio ha presentato lo studio per Aspen Institute Italia, dove ha parlato dell’Italia. L’Italia dipende tanto dall’ importazione d’energia, con una dipendenza energetica al 77%, mentre la media europea è del 54%. La dipendenza più notevole è sul gas, dove l’importazione è passata dal 57% al 90% (maggiormente dalla Russia). L’ Italia ha un mix energetico (rinnovabili-gas) molto virtuoso, che permette di abbattere le emissioni di CO2 (da 500 gCO2/kWh nel 1990 a 250 nel 2016).

Dallo studio risulta che la diminuzione della dipendenza di import idrocarburi dal 90% al 80% permetterebbe di migliorare la bilancia dei pagamenti, favorire gli investimenti, con un impatto incrementale pari allo 0,5% del PIL nazionale. Ma il problema è dove trovarli? In Italia, con una situazione sismica, popolazione densa e patrimonio culturale-artistico sarebbe difficile sviluppare shale gas o shale oil, mentre le risorse proprie, come in tutta Europa stanno diminuendo.

Roberto Poti ha presentato uno scenario nazionale che prevede una domanda di energia stabile o in riduzione grazie anche agli interventi di efficienza energetica. Il settore energetico si sta evolvendo su nuove logiche basate su sostenibilità, efficienza e riciclo, dando avvio ad una fase complessa di transizione. Le infrastrutture energetiche primarie devono soddisfare la domanda energetica secondo Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC) fino al 2030. Il Piano è strutturato secondo 5 dimensioni: decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell’energia, ricerca, innovazione e competitività. I principali obiettivi del piano sono: una percentuale di produzione di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%, in linea con gli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla UE e una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 21,6% a fronte del 14% previsto dalla UE. Inoltre, il Piano prevede una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43% a fronte di un obiettivo UE del 32,5% e la riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori non ETS del 33%, obiettivo superiore del 3% rispetto a quello previsto da Bruxelles.

Poti ha raccontato che gli investimenti riguardanti le infrastrutture energetiche primarie sono valutati in 96 Mld Euro nel periodo 2018-2030. Maggiori investimenti saranno in rinnovabili elettriche, biometano, sviluppo di reti elettrica e gas, ma rimane anche per lo sviluppo di riserve idrocarburi propri (nel canale di Sicilia, nell’Adriatico settentrionale e in Basilicata). Tale programma di investimenti, secondo lo studio di Confindustria Energia dovrebbe avere un impatto addizionale su PIL progressivamente crescente dallo 0,3% nel 2018 allo 0,9% nel 2030. La ricaduta complessiva in termini di valore aggiunto sull’economia nazionale sarebbe di 305 Mld Euro riferita all’intero ciclo di vita degli investimenti (142 Mld Euro durante il periodo 2018-2030). Questo piano dovrebbe avere anche ricaduta occupazionale molto positiva, di 140 000 ULA (Unita Lavorative Annue).

Guardare per credere: il canale YOUTUBE di Sputnik Italia

Il piano è positivo. E nell’intergruppo non ci sono i pessimisti (solo ottimisti e razionali), ma la discussione tra i politici è stata abbastanza calda.

Alessandro Moretti della Lega (presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati) ha detto che la tecnologia da nuove possibilità di lavoro. “La Metro di Milano porta 800 mila persone al giorno, maggiormente per lavoro, e molte persone vanno ancora in macchina”. Ma con il telelavoro, con lo sviluppo della rete forse tanti potranno rimanere a casa, e lavorare da li, con notevole diminuzione dell’impatto negativo sulla natura. Gianluca Benamati (PD) ha detto che il mix energetico italiano basato sul rinnovabili e il gas è tra i migliori in Europa. Ma non è stato molto positivo circa il progetto Nord Stream 2.

“Vogliamo dipendere dalla Russia e dalla Germania, che diventa hub dell’energia e prendere il gas da loro pagando il sovraprezzo?” Ma ha scordato di dire che con South Stream l’Italia sarebbe diventata il nodo energetico (il progetto è poi stato cancellato non per colpa italiana, ma piuttosto bulgara).

Con tutto rispetto per i coloro che hanno partecipato alle discussioni, l’Italia non ha una strategia energetica chiara e stabile nel tempo. Prima si è puntato sullo sviluppo del nucleare, ma dopo la tragedia di Chernobyl, l’Italia è stata l’unica al mondo a chiudere tutti gli impianti funzionanti e in costruzione (forse bastava non costruirne di nuovi e rafforzare la sicurezza degli esistenti). C’è stato poi un rapido sviluppo dei rinnovabili con degli incentivi tra i più generosi al mondo (pagati dai cittadini in bolletta), poi una nuova discussione sul ritorno del nucleare, poi la costruzione di più rigassificatori (che stanno quasi vuoti), poi TAP si, TAP no. Con ogni cambio di governo la strategia energetica italiana cambia. Ma questo settore ha bisogno di stabilità. Non si può cambiare il vestito ogni stagione come nella moda. Tali oscillazioni costano al paese, e gravano alla fine sul cittadino.

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.