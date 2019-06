C’era una volta l’Alitalia... adesso c’è Lotito!

Il processo di russificazione agisce sull’italiano medio in Russia nel seguente modo: si inizia con il mischiare le polpette insieme agli spaghetti al posto del parmigiano senza rendersene conto, poi un giorno ti ritrovi a canticchiare un ritornello dei Ricchi e Poveri suggerito da un’auto in corsa che incroci sulla Tverskaya con lo stereo a palla. Alla fine ti appaiono in sogno anche Mastroianni e Sordi che scendono le scalette di un volo Alitalia. Stefania Sandrelli ha sempre vent’anni, Celentano canta e balla ancora 'Svalutation' o 'Prisencolinensinainciusol’ e ti rendi conto di avere un sacco di ricordi in bianco e nero anche se sei del ’72 e sei sempre stato a colori. Poi un giorno leggi un’ANSA: “Alitalia: Lotito formalizza offerta”.

Ma Lotito chi? Quello delle imprese di pulizie finito in guai giudiziari già al tempo della ‘Prima Repubblica’ con l’accusa dialla Regione Lazio? Quello poi in mezzo a ‘’ al primo anno dopo aver comprato la Lazio? Condannato in primo grado (2009) a due anni di reclusione perall’attività degli organi di vigilanza sui titoli della squadra (poi prescritto)? Quello che nellediceva che squadre come Carpi e Frosinone in sere A sarebbero state una disgrazia perchè troppo povere? Quello che si dicei vertici della Lega Calcio e coinvolto nella società che gestisce i diritti televisivi della Lega Calcio e accusato di aver ostacolato l’attività della società dell’organo della Figc che ha il compito di dare l’autorizzazione all’iscrizione delle squadre ai campionati? Quello indagato nel 2016 pere false fatturazioni per compravendita di giocatori? Quello indagato pure per? Quello che avevaper Tavecchio alla Figc?, avete presente? Quello che

“Me la diano a me l’Alitalia e in cinque anni la rimetto in sesto. Dieci come me al governo e si risolvono i problemi”.

No ma veramente? E io che mi vedo ancora passare davanti le immagini dello scopone scientifico di Zoff, Causio, Bearzot e Pertini con la Coppa del Mondo sul tavolino. Volo Alitalia Madrid-Roma, luglio 1982. Fan’culo va’.

