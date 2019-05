Salvini in esclusiva a Sputnik: Cambieremo Europa

Oggi il ministro Salvini ha riunito i sovranisti in Piazza Duomo a Milano, ma prima della piazza è passato all’assemblea nazionale di Confagricoltura “Coltiviamo l’Europa” dove ha parlato dell’agricoltura, del sistema fiscale, ma non delle sanzioni contro la Russia, che colpiscono gli agricoltori italiani.

Sputnik Italia ha posto delle domande esplicite in proposito:

– Ministro, l’agricoltura italiana è stata particolarmente colpita dalle sanzioni europee e rispettivamente dalle contro-sanzioni russe. Ha intenzione di rimuoverle?

– Sì, tante volte ho già detto che bisogna toglierle.

Matteo Salvini al comizio a Milano

– Sì, ma il tempo passa e gli agricoltori soffrono. Con le elezioni europee, se vincesse con i numeri alti, magari anche con il 30%, potrebbe cambiare l’Europa da solo o con le forze sovraniste che si riuniscono oggi in piazza. Alcuni di questi paesi soffrono a causa delle sanzioni proprio come l’Italia, e vorrebbero toglierle.

– Sì, ma prima bisogna fare le elezioni e poi vediamo con quale risultato usciamo.

– Ha già avuto modo di parlare le forze sovraniste prima dell’incontro in piazza?

– Per me il venerdì sera e il sabato mattina sono sacri perché sto con i bambini.

– Dovremmo chiudere i confini europei? © Sputnik . La Sea Watch è entrata in acque italiane. Salvini: i porti sono chiusi

– Assolutamente, e controllare gli ingressi, non solo via mare, perché la rotta più preoccupante è quella via terra dai Balcani.

– È un po’ la sintesi del passaggio in cui diceva “Bisognerebbe ritornare alla Comunità europea”…

– A me piace di più la parola comunità, perché comunità vuol dire che ci sono soggetti diversi che però hanno lo stesso obiettivo comune. Poi, vabbè, è una questione semantica. Si è perso un po’ questo spirito di comunità, sembra che valga solo il dio denaro, che i valori vengano dopo. Sarò all’antica, ma un’unione che non ha valori, radici e obiettivi comuni non va lontano.

