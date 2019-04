In cosa il missile russo S-500 è meglio dell’americano “Patriot”?

Il 12 aprile 2019 il comandante delle truppe della difesa aerospaziali, vice comandante delle forze aerospaziali russe Jurij Grekhov ha annunciato che la realizzazione del nuovissimo sistema missilistico contraereo S-500 Prometej sta per essere terminata e già nei prossimi anni questo sistema di difesa potrà essere applicato ed entrare a far parte delle forze aerospaziali russe.

Ovviamente molti dei dettagli e delle caratteristiche del nuovo sistema contraereo sono segreti, ma alcune informazioni sono già note e non mancano neanche le valutazioni degli esperti, grazie ai quali possiamo farci un’idea di questo sistema e confrontarlo con i suoi precursori, come il sistema S-400 Triumf, e con i potenziali concorrenti. Di seguito parleremo proprio di questo.

Lavoro senza preparazione

L’S-500 Prometej fa parte di una grande classe di sistemi controaerei e controspaziali, ossia di quei sistemi destinati alla difesa da attacchi aerei e spaziali di un determinato territorio, di un oggetto o gruppo di oggetti. Non è escluso che l’S-500 possa diventare il primo complesso missilistico contraereo universale in grado di occuparsi, oltre che della difesa di determinati oggetti, anche della difesa aerea e spaziale del palcoscenico delle azioni militari. Non è escluso, cioè, che possa lavorare “sul campo”, in posizioni non precedentemente studiate. È anche pienamente possibile che i dispositivi del sistema S-500 potranno essere integrati ad altri sistemi specializzati controspaziali e antimissilistici come l’A-235 Samolet-M o il 14TS033 Nudol’.

Grande mobilità

© Sputnik . Sergey Malgavko Esercito russo riceverà i sistemi antiaerei S-500

Non c’è niente che non possano colpire

Tradizionalmente i sistemi di difesa controaerea e controspaziale russi di questa categoria dispongono di un vasto assortimento di mezzi per la sconfitta dei bersagli aerei, e quindi anche di diversi tipi di stazioni di radiolocalizzazione e di diversi dispositivi di comando e manutenzione, oltre ai dispositivi ausiliari. Secondo le informazioni disponibili al momento il complesso missilistico contraereo S-500 Prometej comprenderà dei dispositivi da fuoco con i missili a media distanza 48N6DM, quelli a lunga distanza 40N6 e quelli a lunghissima distanza 77H6. Il loro utilizzo sarà garantito in parte dai lanciarazzi unificati e dai mezzi di localizzazione dei bersagli aerei e balistici, come anche dai mezzi di comando, puntamento e trasmissione delle informazioni. Inoltre tutti i dispositivi del sistema S-500 si trovano nel telaio, permettendone un alto livello di mobilità. Il sistema può essere trasmesso operativamente a un altro oggetto e perfino trasferito in un’altra regione: il trasporto delle macchine militari del complesso missilistico contraerei è realizzato dagli aerei dell’aviazione militare e di trasporto come l’An-124 Ruslan.

© Sputnik . Vitaliy Timkiv Media: la Russia punta tutto sul nuovo S-500 per la difesa antimissile

Difesa controaerea + controspaziale

Si ritiene che il sistema missilistico contraereo S-500 Prometej possa coprire un’intera zona circolare scaglionata per una distanza da 3-5 a 600 km. L’attività rivolta a bersagli aerodinamici (aerei, missili alati) avrà grande efficacia su tutta la scala di altezze e su una distanza fino a 400-450 km. Il sistema può parallelamente controllare le rotte di una quantità di bersagli fino a 500 a una distanza da 0 a 2000 km. Ovviamente il nuovo complesso missilistico contraereo contrasterà anche i bersagli ipersonici nell’atmosfera che potranno essere creati in futuro. L’alta efficacia della lotta contro i bersagli aerei è il risultato della interazione delle diverse zone di azione dei dispositivi da fuoco: ciò che non si è riusciti a colpire nella zona di competenza dei mezzi a lunga distanza potrà essere colpito nella zona di media distanza, ciò che ha superato la zona della difesa contraerea potrà essere sconfitto dal complesso missilistico contraereo o dai sistemi contraerei integrati all’S-500 in ultima istanza.

© Sputnik . Sergey Pivovarov S-400, ministero Difesa russo apprezza posizione Turchia sullo sfondo dei ricatti USA

Il rispetto per gli anziani

Sono poche le informazioni disponibili sulle possibilità antimissilistiche del nuovo sistema di difesa contraerea, ma sappiamo abbastanza da trarne la conclusione che la garanzia di difesa antimissilistica dalla maggior parte dei tipi di mezzi di attacco è uno dei tratti distintivi dell’S-500. L’integrazione con i mezzi di avvertimento degli attacchi missilistici e con i sistemi stazionari di difesa antimissilistica al giorno d’oggi sono necessari: tutti i sistemi funzionano in formato digitale e possono scambiarsi informazioni sui bersagli, sui loro parametri e le loro rotte in tempo reale. La sconfitta di tali bersagli verrà poi realizzata tramite i nuovi missili a lunghissimo raggio 77N6 che li colpiranno già nella zona fuori dall’atmosfera, per poi essere completata dentro all’atmosfera dai missili 40N6 e, con tutta probabilità, da nuovi dispositivi antimissile ancora più vicini che in futuro potranno entrare a far parte del sistema S-500. In questo modo si pianifica di garantire la difesa sia dai missili balistici intercontinentali che dai missili a media distanza e a distanza tattico-operativa. Mentre grazie all’alta produttività dei dispositivi da fuoco sarà possibile effettuare la sconfitta delle unità militari in manovra.

Tra le particolarità dell’approccio russo alla creazione di nuovi sistemi di difesa contraerea di questa categoria troviamo la continuità, la possibilità di integrarli con i sistemi delle generazioni precedenti. Come nel sistema di difesa contraerea S-400 Triumf si utilizzavano in parte i mezzi di altri sistemi come l’S-300, nel sistema S-500 potranno essere utilizzati, per esempio, i missili universali a media distanza 48N6DM, già presenti nell’S-400. Inoltre sarà garantita l’integrazione dell’attività militare e lo scambio di informazioni sui bersagli con i sistemi come l’S-400 e l’S-300 per una rappresentazione degli attacchi aereospaziali congiunta e completa. Questa è un’altra delle caratteristiche distintive dell’approccio russo alla creazione di sistemi di difesa contraerea e controspaziale.

Più economici e precisi

Se passiamo al confronto del sistema S-500 con il sistema americano Patriot, l’S-500 (come l’S-400) garantisce la copertura di una zona circolare, mentre la batteria del complesso missilistico contraereo Patriot garantisce la difesa missilistica solo in una determinata sezione a un prezzo totale dei dispositivi superiore. La seconda differenza è il più limitato assortimento di bersagli balistici colpiti dal complesso missilistico, come pure il dubbio sull’effettiva capacità del Patriot di colpire bersagli ipersonici in futuro. Certamente il sistema Patriot sarà migliorato e raggiungerà un livello più alto, ma l’S-500 dispone già delle caratteristiche elencate, mentre il Patriot dovrà aspettare la propria modernizzazione.

© AFP 2019 / KIM JAE-HWAN Gli USA lavorano ad un sistema analogo agli S-400 russi

La progettazione del sistema missilistico contraereo di quinta generazione S-500 Prometej è realizzata dall’Ufficio principale di progettazioni sistemiche del gruppo della difesa contraerea Almaz-Antej, che vi lavora dai primi anni 2000. Nel 2009 i media hanno per la prima volta riportato che dopo la fase di studio si era passati a quella di stesura della documentazione necessaria alla costruzione del nuovo sistema contraerea. Prima del 2016 sono stati avviati i test sui dispositivi del complesso, tra cui i nuovissimi missili 77N6. L’introduzione del primo modello di S-500 nella difesa aerospaziale russa è prevista per il 2020-2021. Penso che nel giro di alcuni anni sarà messo a punto un nuovo sistema di difesa contraerea, e non per sostituire, ma per integrare i sistemi S-300 e S-400. In questo modo entro gli anni 2025-2030 il livello della difesa aerospaziale della Russia sarà notevolmente più alto, anche contro i più moderni e pericolosi mezzi di attacco.

