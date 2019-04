Matteo Salvini e la Lega. “Più alte sono le aspettative, più è facile deluderle”

Matteo Salvini è appena inserito dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti del mondo. E in Italia, i sondaggi premiano la Lega che guadagna sempre più sindaci e governatori.

Come funziona la sua macchina della comunicazione? Sputnik Italia si è rivolto a Giovanni Diamanti, Cofondatore di Quorum e YouTrend e co-autore del volume “Fenomeno Salvini. Chi è, come comunica, perché lo votano” (Castelvecchi, 2019) che è uscito pochi mesi fa.

- Matteo Salvini viene molto spesso definito “leader social” perché è uno dei politici più seguiti sulla rete - su Facebook piace a più di 3,5 milioni di persone e su Twitter ha 1 milione di follower. E nel 2018 il è diventato il politico italiano più seguito su Instagram. In che modo ha inciso la sua presenza costante sui social, che senz’altro mette in relazione diretta eletti ed elettori, nella sua affermazione popolare?

© Foto : Evgeny Utkin Matteo Salvini e la Lega, un fenomeno da studiare

- I social sono importanti per lui perché gli permettono di comunicare giorno dopo giorno in modo capillare, 24 ore su 24. Sono anche fondamentali per Salvini perché gli permettono di costruire un’immagine disintermediata, di persona normale in mezzo alla gente.

- Qual è la piattaforma social con cui Salvini riesce a ottenere più consensi?

- In questi anni Salvini ha utilizzato particolarmente bene il Facebook. Lui utilizza tutti i social in modo diverso, però Facebook forse è quello che ha avuto più visibilità.

- Quali sono le sue parole d’ordine, i temi più comunemente utilizzati dal leader della Lega? E quali sono invece i topic che ottengono l’engagement più grande da parte del pubblico che lo segue sui social?

- I temi sono tanti, comunque i pichi di visibilità e di interazioni sui social lui ce li ha in concomitanza con le famose chiusure dei porti. Poi ci sono anche i cosiddetti temi pop, cioè temi personali. Però le interazioni siano soprattutto nei momenti in cui Salvini è centrale nell’agenda.

- A proposito dei topic personali, cosa pensa delle famose foto del Ministro degli Interni che addenta una fetta di pane e Nutella o assaggia un bel piatto di pasta­? Vuole solamente dare il buongiorno ai suoi follower oppure utilizza questa occasione per proclamare e per sfruttare in qualche modo la sua "italianità"?

- Un po’ tutto questo assieme. È una strategia particolarmente efficace perché lui è così da sempre. Abbiamo trovato dei suoi post proprio ha appena aperto la pagina Facebook. Quando Salvini ancora non aveva uno staff di comunicazione e c’erano già i post tipo “Mi piace la crema al mascarpone. E a voi?” Quindi, si usa cosi dall’inizio e questo è il motivo per cui lui è diventato appassionato di questo tipo di utilizzo dei canali social”.

- Nel volume affermate che con le alte aspettative create da Salvini, il rischio della delusione è dietro l’angolo. Come si manifesta questo rischio?

- Le più alte sono le aspettative sia facile deluderle. Lui lo sa che le aspettative oggi sono molto alte. Quindi se crescesse anche di una decina di punti rispetto alle elezioni politiche dell’anno scorso, potrebbe sembrare un resultato molto modesto…

- Siamo in vista delle europee 2019. È ben noto che oggi la destra di tutta l’Europa considera Salvini un punto di riferimento. Lei come sondaggista che resultato prevede per il gruppo di cui Salvini farà parte?

- Il suo partito è adesso in ascesa, ma io non sono convinto che raggiungerà i picchi che magari qualcuno spera. Però, nonostante questo, sicuramente farà buon risultato, sopra il 30 per cento.

