Sette modi per uccidere Vauro

2. Sbarcare a casa sua tutti i migranti dalla Diciotti. Ma pure quelli della Diciannovi e della Venti – Salasso

3. Riaprire il centro sociale ‘Ex Macelli’ di Pistoia ed accoglierlo alla festa di inaugurazione facendogli trovare fiumi di chianti ed erba libera – Coma etilico

© AP Photo / Andrew Medichini “Sette modi per uccidere Salvini”: l’ultima di Vauro sul leader leghista

4. Portarlo ad un bunga bunga per fargli vedere cosa riesce a fare ancora Berlusconi quando caricato a molla di viagra e steroidi – Invidia

5. Farlo innamorare di una splendida donna russa che però sarà costretto a perdere perché non può restare in Italia per più di tre mesi per via delle nostre leggi sull’immigrazione mentre alle ‘risorse’, che invece entrano col barcone, non servono manco i documenti – Rabbia

6. Durante un raduno ciclistico per beneficenza sul discesone prima del traguardo gridare “occhio, un fascista!” – Incidente stradale

7. Dare in mano a lui, Saviano, Boldrini e Bonino tutti i poteri dell’ordine pubblico in Italia. Ma proprio tutti - Suicidio

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.