Lara Comi: "L'Italia sta sbagliando"

— A 20 anni dall'euro, facciamo un bilancio. Cosa pensa?

— Sono a favore di stare nell'euro, ma un euro modificato. Che tutti gli stati membri UE, ventisette a questo punto, abbiano tutti l'euro e che la BCE si trasformi in Fed (Il Federal Reserve System).

© Sputnik . Evgeny Utkin Lara Comi, vicepresidente del Gruppo Ppe all'Europarlamento

— Ma non euro 1 ed euro 2 per Europa del Nord ed Europa del Sud, come prognosticavano gli economisti una volta?

— No,ne basta uno. II problema in Italia è stato il tasso di cambio iniziale. Questo è nostro scotto in primis.

— Parliamo di Cina, della grande delegazione cinese sbarcata a Roma...

— Io come vicepresidente PPE, ho la delega ai rapporti con gli USA e la Cina, quindi ho questi due fuochi. La Cina è una grande opportunità se viene gestita bene. Altrimenti è come un boomerang e noi italiani, da soli, non siamo in grado di poter essere a livello della Cina come negoziati. Come potere d’acquisto economico.

© Foto : Palazzo Chigi/Youtube Cina-Italia, firmato Memorandum su Via della Seta

— E’ un accordo politico…Ma l’accordo migliore l’abbiamo già fatto a livello europeo, andava implementato.

— Doveva andare prima alla Commissione Europea?

— In realta, no. Macron, Merkel e Juncker vedono insieme il Presidente cinese, noi lo vediamo da soli. E questo è un errore. Macron, Merkel e Juncker lo vedono insieme, e questo è un segno molto importante, perchè vuol dire che non vanno mai da soli con la Cina.

— Come valuta questo?

— L'Italia sta sbagliando. Anche perchè chi si trova al governo adesso, non era già a favore dell'accordo con la Cina prima, non capisco come possa esserlo ora.

— Parliamo di Brexit?

© Sputnik . Grafica A.Trovato BREXIT: Parola agli italiani a Londra

— Brexit. Era scandaloso il fatto di andare il 30 giugno (La premier britannica Theresa May ha chiesto rinvio al 30 giugno, ndr), una vera presa in giro. E adesso il 22 maggio mi sembra giusto. Io sarei anche per un Referendum 2 e chiederei ai cittadini nuovamente. So che non si può fare, non lo vorranno fare. Comunque lo hanno voluto loro, siamo in democrazia.

— Previsioni per le elezioni?

— PPE è primo partito ancora.

