Disk Jockey, c'è da spostare un rinoceronte!

Non è un rinoceronte vero ma è una riproduzione a grandezza naturale di ottima fattura che sembra vero. I turisti gli fanno la foto, i romani ci passano davanti indifferenti come quella volta che scesero i marziani. No, non è vero che scesero i marziani, ma sicuro, se fossero scesi, i romani gli avrebbero detto: "spostate co st'astronave che me stai a n'tralcià". Tutto qui. Niente di strano. Roma in tanti anni di storia ne ha viste talmente tante, cosa volete che sia un rinoceronte dimenticato. E' rimasto lì dopo la festa delle sorelle Fendi, una manifestazione promozionale, roba del genere. Oops, ci siamo perse il rinoceronte si saranno dette. Capita.

© REUTERS / Remo Casilli Chi ha incastrato Virginia Rabbit?

I residenti hanno provato a scrivere al Sindaco e Virginia, già alle prese con il prossimo cactus di Natale, ha risposto tramite il Direttore Grandi eventi del Campidoglio, Francesco Paciello, che ha risposto linkando un video di Ponzio Pilato che dice "parlate con la sovrintendenza". Virginia pare abbia poi precisato "lo scrivente ufficio si è limitato ad autorizzare esclusivamente il posizionamento di strutture tecniche funzionali alla realizzazione dell'evento". Semplice, che vuoi, hanno autorizzato la realizzazione dell'evento, mica c'era scritto che si sarebbero dovuti riprendere il rinoceronte. A me Virginia piace veramente, giuro, ogni tanto mi fa scrivere pezzi facili, poi non è cattiva, è che, come facevo notare già in altre occasioni, è che la disegnano così . Tra l'altro conosce bene le sopraffine arti diplomatiche, un'altro al posto suo invece che rispondere ai residenti avrebbe telefonato direttamente alle sorelle Fendi facendo una scenata alla Mario Brega (quello delle olive greche in Borotalco) "Senti n'po' a sorella Fendi, ma to ripij n'dietro o n'to ripij sto rinoceronte — pensa a a prossima volta che me chiedi n'autorizzazione, pensace bbene".

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.