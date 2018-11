Uranio impoverito, i famigliari dei militari morti chiedono giustizia

Giustizia e verità, è quello che chiedono le famiglie e gli amici dei militari italiani morti per i veleni di guerra fra cui l’uranio impoverito, che continua a mietere vittime provocando tumori anche oggi fra i civili nei Paesi bombardati dalla NATO come la Serbia. Voce ai famigliari delle vittime.

In Italia esiste il Comitato Amici e Parenti delle Vittime dei Veleni di Guerra, che si batte per avere risposte dai politici su un tema sottaciuto troppo a lungo: le morti fra i militari e i civili entrati in contatto con l'uranio impoverito e altre sostanze che provocano malattie tumorali. Ad ammalarsi e a morire per la contaminazione da veleni di guerra sono i militari che hanno partecipato alle missioni NATO nei Balcani e quelli che si sono addestrati in patria in zone contaminate. È il caso del maresciallo di I classe dell'Aeronautica Giovanni Luca Lepore, il quale si addestrava al poligono di Salto di Quirra in Sardegna, morto per tumore nel 2005.

Che risposta darà il governo alle famiglie dei militari ammalati e morti a causa dell'uranio impoverito? La NATO in tutta questa triste vicenda che cosa fa? Sputnik Italia ha raggiunto per un'intervista Simone Lepore, fratello del Maresciallo Giovanni Luca Lepore e fondatore del Comitato Amici e Parenti delle Vittime dei Veleni di Guerra.

— Simone, com'è nato il Comitato e quali sono i suoi obiettivi?

— Il Comitato nasce a maggio di quest'anno, quando già da diversi anni aspettavamo risposta dal Ministero, abbiamo deciso di intraprendere una strada giudiziaria, ma anche di uscire con questo tema in maniera pubblica. Denunciamo le morti per veleni di guerra aprendo un dibattito pubblico in merito. Il Comitato nasce con due figure, con me e mio fratello, poi si sono aggiunti altri famigliari.

Il nostro Comitato si propone di portare in maniera incisiva il dibattito sulla questione uranio, più in generale sui veleni di guerra, sono diverse le sostanze infatti che possono causare tumori nei nostri militari, ma anche nei civili. Tutte le forze politiche che si sono alternate negli ultimi 20 anni hanno sempre cercato di tenere in sordina questo problema, c'è stato sempre un velo di omertà. Anche quando costretta, la classe politica parlava solo di determinati aspetti dell'uranio e non nel suo complesso.

Vorremmo rappresentare inoltre un aggregante sociale, perché ci sono molti famigliari che non denunciano le morti per malattie dovute all'uranio per paura di ritorsioni e alla fine si autoimpongono di non ottenere giustizia.

— Il 4 novembre avete cercato di riportare pubblicamente questo problema a Roma, giusto?

— Domenica scorsa siamo stati a Roma per esporre lo striscione durante la festa delle Forze Armate all'altare della Patria. Le forze di polizia ci hanno subito bloccato, lo striscione sarà rimasto aperto per soli 5 secondi. Di fatto non abbiamo commesso nessun reato, non abbiamo ricevuto alcuna denuncia. Il tentativo era semplicemente quello di zittire la mobilitazione, nonostante questo governo abbia preso voti sostenendo di voler avere un occhio di riguardo nei confronti dei militari malati e dei loro famigliari. Alcune realtà sarde ci danno sostegno da un punto di vista delle informazioni, che possono raccogliere in modo più veloce sul poligono di Salto di Quirra.

— Anche lei è un parente di un militare morto per veleni di guerra. Ce ne può parlare?

— Io ho perso un fratello nel 2005. Lui non è mai stato all'estero, ma si addestrava periodicamente al poligono di Salto di Quirra. Inizialmente non ci è stata riconosciuta "causa di servizio", nel 2010 fu accettata. Da quel momento in poi abbiamo chiesto al Ministero di riconoscere alla nostra famiglia oltre il danno morale, anche i danni economici. Il Ministero non ci ha mai dato risposta, abbiamo così deciso di entrare a gamba tesa nel percorso giudiziario. Gli ultimi mesi li abbiamo trascorsi per ricostruire tutta l'attività di mio fratello al poligono di Salto di Quirra. Abbiamo tutte le carte in regola per partire con il ricorso.

Mio fratello è uno delle tante vittime dei veleni di guerra.

— Che cosa accadeva nel poligono di Salto di Quirra?

— Al poligono di Salto di Quirra si addestrano le forze NATO. Diversi eserciti di vari Paesi, in particolare statunitensi, francesi ed israeliani affittano il poligono per effettuare le loro esercitazioni. Ancora oggi si scavano residuati bellici di 20 anni fa. Tutto questo senza il controllo dello Stato Italiano, quella zona inoltre non è mai stata bonificata.

Questo spiega il rapporto che l'Italia ha con la NATO, diventiamo la pattumiera di un organismo sovranazionale che fa quello vuole. La politica per anni ha detto che al poligono di Salto di Quirra non c'era uranio, anni fa venne inviata un'equipe dell'Università di Siena per cercare l'uranio, che fra le sostanze del terreno non fu trovato. In realtà l'uranio è presente, perché ci sono armamenti non utilizzati che sono emersi durante l'inchiesta sui veleni di Quirra, un processo avviato dalla magistratura.

Sono emersi quindi depositi di armi contaminate da uranio impoverito. Nel terreno però si trovano anche piombo, metalli pesanti, arsenico in quantità maggiori rispetto le soglie previste per la salute pubblica. Lo Stato Italiano obbedisce a direttive europee che impongono l'innalzamento delle misure di inquinamento, di fatto qualsiasi inquinamento è sempre a norma di legge, quando in realtà la gente continua ad ammalarsi.

— Molti militari sono entrati in contatto con l'uranio impoverito durante le missioni NATO all'estero. L'Alleanza Atlantica aiuta in qualche modo i militari ammalati e le famiglie dei militari deceduti?

— La NATO è un soggetto che indica cosa fare, ma quando c'è da assumersi la responsabilità sparisce. I militari che vanno all'estero obbediscono a direttive NATO, ma a risponderne deve essere lo Stato di appartenenza. Ma la responsabilità in questo caso è collettiva...la NATO invece non fa nulla per i militari ammalati. È vero che nel '94 fu inviato un documento su come utilizzare le armi contaminate dall'uranio impoverito attraverso varie misure. Poi i vari Stati hanno adottato tali misure, altri no.

Il problema non è solo nel maneggiare questi materiali, una volta che si è inquinato l'ambiente si beve l'acqua contaminata, si mangia la carne del posto contaminata. Uno non dorme e non fa la doccia con le protezioni. L'assimilazione di sostanze velenose non avviene solamente per un contatto diretto, avviene anche in maniera indiretta. È un aspetto di cui non si parla mai.

— In Italia sono state presentate diverse relazioni parlamentari, l'ultima a febbraio 2018, sulla correlazione fra l'esposizione all'uranio impoverito dei militari e le malattie tumorali. Queste criticità sono un dato di fatto, è scritto nero su bianco, perché poi non si sviluppa la questione e tutto torna a tacere?

— Anche i vari ministeri delle nazioni bombardate, in Serbia per esempio, hanno istituito Commissioni d'inchiesta e hanno richiesto all'Italia la relazione finale sull'uranio impoverito scritta sotto la guida di Gian Piero Scanu. Abbiamo dovuto aspettare la quarta relazione per avere qualche informazione più chiara.

Uno dei membri della IV Commissione parlamentare d'Inchiesta, Mauro Pili, ha contestato però questa relazione perché secondo lui ometteva di dire tante cose. Continua quindi una volontà politica di tenere nascosto quello che è accaduto a Quirra, nei Balcani, in Afghanistan e in Iraq, lì dove è stato utilizzato l'uranio impoverito.

— Nella stessa Serbia si effettuano diverse inchieste, perché i civili continuerebbero a morire tuttora di tumore causato dalle sostanze rilasciate durante i bombardamenti degli anni '90.

— L'incidenza dei tumori in Serbia è raddoppiata dal 2000 ad oggi. Questi numeri in Italia noi non li vediamo nemmeno fra i militari. È chiaro che il disastro causato in Serbia è ben più ampio di quello che può essere l'avvelenamento dei militari. È un'emergenza internazionale, è un disastro ambientale enorme. Finché la produzione di armi viene affidata ad aziende che invece di smaltire i materiali inquinanti, perché costa tanto, preferiscono riutilizzarli, l'inquinamento continuerà. I governi lo permettono.

— Che messaggio vorrebbe lanciare in chiusura? Che cosa chiedete al governo?

— L'appello che facciamo oggi al Ministro Trenta è quello di convocare un incontro pubblico con i famigliari delle vittime dell'uranio, di schierarsi apertamente dalla parte delle vittime militari e civili. Chiediamo di invitare tutti i coinvolti alla denuncia pubblica, anche chi oggi non ha ancora denunciato. Chiediamo che venga presa una posizione chiara e che venga applicata la proposta di legge 39-25, nata dal lavoro della IV Commissione Parlamentare d'Inchiesta e presentata nel 2016. Questa proposta di legge prevede una serie di misure fra cui la separazione del comparto sanitario pubblico dall'apparato militare. Questo limiterebbe l'influenza dei vertici militari nell'ambito delle decisioni mediche.

