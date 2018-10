I can't believe the news today

I can't close my eyes and make it go away. How long, Bono? How long must we hear this song?

Tu quoque, dunque. Tu anche tradisci la nostra ‘meglio gioventù'. Cantavo le tue canzoni in solitudine perchè stonato ma a squarciagola affinchè almeno io me le potessi sentire scoppiare dentro.

© Foto : Pixabay CC0 Murales a Derry in memoria del Bloody Sunday del 30 gennaio 1972

Urli di gioia o disperazione come quando mi portasti a Derry qual giorno quando ancora non ero nato, con quel meraviglioso ‘Sundey Bloody Sunday'. E a palla in macchina, quando c'erano ancora le autoradio a cassetta col nastro. Ti ho amato. Sì, sì, proprio amato. Ma adesso, Paul Hewson, in arte Bono, amico degli anni d'oro, non ti riconosco più. Cosa ti è successo, cosa ti hanno fatto? Sei passato da Derry a Londonderry, dal bloody Sunday al titolo di Cavaliere dell'Impero britannico, da "I still haven't found what I'm looking for" a "diamo un'anima alla bandiera dell'Europa". Dicevi "I can't live with or without you" adesso vai a Bruxelles da Tajani e dici che l'America di Trump non è più capace di pensare alle ‘grandi idee'. ‘You move in mysterious ways', Bono, vieni a raccontarci che l'immigrazione dall'Africa, giovane e vitale, può rappresentare per gli europei, sempre più vecchi e grigi, una opportunità incredibile. ‘Vecchi e grigi', hai proprio detto che siamo vecchi e grigi, Bono, a noi che ancora cantiamo ‘one love, one life', ci hai detto che siamo vecchi e grigi. Poi hai detto che non ti senti più tanto irlandese, quanto piuttosto europeo, che la tua casa è quella. L'Europa.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev Bono Vox alla 53.ma conferenza sulla sicurezza di Monaco

E però, però amico caro, la sede fiscale della U2 Limited l'hai spostata alle Antille Olandesi , il paradiso fiscale dove il carico è all'1,6%. Per non pagare le tasse alla povera Irlanda. L'Irlanda, quella che sì sta sul serio in Europa, con tutti i suoi veri problemi, per te oramai lontani e incomprensibili. Quella di Derry. Del 30 gennaio 1972. Il Sunday Bloody Sunday. Quello che mi avevi insegnato e io cantavo a squarciagola quando solo… e non volevo altri sentissero, perchè stonavo. Cento anni fa, Bono. Cento anni fa.

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.