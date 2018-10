Il software russo vola grazie agli ‘hackers’

La pubblicità si sa è l’anima del commercio, lo diceva anche Henry Ford. Solo che lui produceva automobili e le automobili servono a tutti. Se produci software gestionali non è che puoi investire enormi capitali per far conoscere a tutti prodotti che interessano solo ad una nicchia di professionisti. A meno che...

…a meno che non sei una compagnia russa di software e sono già due anni che i media di tutto il mondo non fanno altro che farti la campagna pubblicitaria assolutamente gratuita. E sì perchè la 1C è un'azienda veramente in gamba, qui in Russia detiene il monopolio dei software gestionali, la conoscono tutti, però chi si sarebbe mai aspettato, non solo di approdare al mercato americano, ma addirittura di QUADRUPLICARE le vendite nell'ultimo anno? Tutti i giorni con questa storia che gli hackers russi sono in grado di violare qualsiasi sistema di sicurezza, che possono condizionare nientemeno che le elezioni in tutto il mondo, persino quelle americane, che sono in grado anche di entrarti nel cervello e russificarti in un attimo fino a farti diventare fanatico dei ‘Ricchi e Poveri'… alla fine ci hanno creduto. Per lo meno hanno creduto che se qualcuno ci crede, o vuol farlo credere, significa che è verosimile e, se verosimile, allora vuol dire che i russi nel campo informatico sono i migliori. Il chè per altro è anche vero ma, ecco il punto, questa storia fantasmagorica degli hackers di gavetta gliene ha risparmiata parecchia a questa azienda. Insomma la 1C è una di quelle compagnie che quando dice ‘vengo dalla Russia e mi occupo di informatica' gli si aprono le acque del Mar Rosso.

© Foto : M. Brustia Ing. Michele Brustia, Direttore 1C Italia

Proprio in questo fine settimana noi di Sputnik Italia abbiamo avuto occasione di parlare con l'Ing. Michele Brustia, Direttore di 1C Italia, qui a Mosca per una conferenza di lavoro il quale, egli stesso, ci suggerisce questo simpaticissimo tema di discussione — la straordinaria forza di persuasione dei mezzi di informazione. Straordinaria nel senso anche di incontrollabile. Questa storia degli hackers ne è proprio l'esempio. L'effetto desiderato di questa immensa campagna sarebbe dovuto essere quello di produrre timori e diffidenze, l'effetto ottenuto invece è stato piuttosto quello dell'ammirazione e rispetto. Del resto sono anni che notiamo l'estrema capacità dei mezzi di informazione di condizionare il pubblico ma, allo stesso tempo, l'assoluta incapacità di condizionarlo a piacimento proprio. Cioè i media riescono sì a provocare un importate effetto sul pubblico, ma sempre più raramente quello desiderato. E la 1C quindi giustamente ne approfitta, cavalca l'onda giusta con i suoi software all'avanguardia e si prende la fetta di mercato che merita e che non mollerà più. Chi credeva che l'export russo fosse solo gas e petrolio dovrà ravvedersi e prendere atto di quante eccellenze in realtà esistano, non solo naturali, in questo caso umane.

© Foto : M. Brustia Conferenza 1C partners meeting in Russia

L'Ing. Brustia intanto è atteso il prossimo 9 novembre al primo ‘partners meeting' in Italia in collaborazione con Polihub — il centro innovazioni del Politecnico di Milano. In quella occasione la 1C cercherà di individuare partners italiani con cui collaborare per la commercializzazione della propria piattaforma software e per lo sviluppo di nuovi applicativi. Insomma il lavoro non mancherà, anche perchè ad intervalli regolari c'è sempre una elezione che non va come le attese del mainstream e c'è sempre la solita scusa delle potenti forze informatiche oscure provenienti dalla Grande Madre Russia… altra pubblicità gratuita. Beati quelli della 1C!

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.