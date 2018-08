Sanzioni alla Russia - Il Sarchiapone che si morde la coda

Questo articolo è diviso in tre parti. Nella prima vi mostreremo il reale effetto delle controsanzioni russe sul mercato interno in un modo molto semplice – vi porteremo a fare spesa con noi. Nella seconda parte parleremo delle sanzioni occidentali alla Russia e proveremo (non è facile) a spiegarvi in cosa consistano. La terza parte invece...

… la terza parte vi chiediamo di scriverla voi. Sì perchè alla fine dell'articolo sarete tutti invitati nel nostro gruppo di approfondimento ‘social' per discutere di questo tema che ci riguarda tutti. Sono quattro anni che va avanti questa guerra commerciale ma nessuno ha chiesto ai cittadini cosa ne pensassero. Ce lo chiediamo noi da soli quindi. Sarà interessante.

Andiamo per ordine ed iniziamo quindi con le controsanzioni. Le controsanzioni russe sono un insieme di decreti emanati dal Governo russo in risposta alle sanzioni emanate da USA, Canada e UE contro la Federazione Russa stessa. Si tratta di limitazioni ed esclusioni all'importazione di alcune categorie merceologiche alimentari provenienti dagli stessi Paesi sanzionatori della Russia. In particolare parliamo di frutta, verdura, insaccati e formaggi. Alcune tastate nazionali già nel 2014 titolavano a tutta pagina di scaffali vuoti, di bluff del Governo russo e cercavano di spiegarci di come questi provvedimenti irresponsabili ed autoritari si sarebbero presto ritorti contro il ‘dispotico regime di Mosca'. Bene, senza farla tanto lunga e tanto politico-macroeconomica, andiamo quindi a vedere questi scaffali vuoti e questo bluff — andiamo insieme semplicemente… a fare spesa!

Pur se in maniera molto casalinga e artigiana abbiamo però dimostrato una cosa che è sempre stata lì sotto gli occhi di tutti e in tutto questo tempo — i russi se la cavano bene anche senza di noi, gli scaffali non solo non sono vuoti ma ci sono arance ed uva anche in piena estate e formaggi e salumi nostrani mano a mano vengono sostituiti con produzioni interne o provenienti dai Paesi più disparati. Se qualcuno di voi storce il naso all'idea del gorgonzola iraniano, brasiliano o fatto appena fuori Mosca, allora vi dico che sì, certo, il nostro è più buono, ma una pasta ai quattro formaggi ci viene lo stesso e, anzi, magari in un prossimo video vi faremo vedere proprio come si fanno piatti tipicamente italiani qui a Mosca pur senza prodotti italiani. Insomma i russi sarebbero stati ben lieti di continuare ad importare le nostre rinomate leccornie ma, se proprio bisognava farne una questione di principio, ecco allora dimostrato quanto per i russi sia facile farne a meno. Per ora non parliamo dei dati macroeconomici e dell'incidenza negativa per la nostra bilancia commerciale, per ora limitiamoci al dato visivo, e il dato visivo è chiaro — i russi amano tanto l'Italia ma vivono bene anche senza.

Passiamo ora ad un discorso più complesso — le SANZIONI.

Le sanzioni sono quella cosa per cui sono nate appunto le controsanzioni essendo quest'ultime in risposta delle prime. Ben quattro anni fa.

Si tratta di un insieme di misure restrittive contro la Russia adottate principalmente da USA e Unione europea nei confronti di Mosca, come risposta alla "deliberata destabilizzazione dell'Ucraina" e "all'annessione della Crimea", come si legge sul sito dell'Unione europea. L'Ue impone diversi tipi di misure restrittive, misure diplomatiche, individuali ed economiche.

Prendiamo per esempio la DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 che inizia così:

"Il 6 marzo 2014 i capi di Stato o di governo dell'Unione europea hanno condannato fermamente la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione russa e hanno esortato la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono stazionate in permanenza". Sulla base di questo sono state imposte le prime sanzioni.

Ora, secondo logica, o queste forze armate stanziate in permanenza la Russia le ha poi ritirate, e quindi la risoluzione 512 ora la si potrebbe ridiscutere, oppure ha ragione il Consiglio ma allora quelle ‘forze armate stanziate in permanenza' dovrebbero essere ancora là. DOVE? Se ce lo dicessero pubblicamente chiunque volesse potrebbe fare una ricerca e verificare, magari anche sul posto, no?

Prendiamo in esame ora un'altra risoluzione — quella pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 dicembre 2014 chiamata "Regolamento UE n. 1351/2014 del Consiglio" in risposta all'annessione illegale di Crimea e Sebastopoli da parte della Russia ed in considerazione del suo protrarsi. l'UE, già a partire dal mese di giugno 2014, aveva imposto restrizioni sulle merci originarie di quei territori e sulla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi all'importazione di tali merci, nonché restrizioni degli scambi e degli investimenti relativi a progetti infrastrutturali in certi settori.

A proposito della Crimea posso portare la mia testimonianza diretta dato che ho vissuto due anni a Sebastopoli, prima e dopo la riunificazione (così la chiamano da quelle parti, non certo annessione) — la Penisola ha superato tutte le principali difficoltà ma c'è stato un periodo in cui hanno veramente provato a prenderla per fame. Tagliato le forniture d'acqua, gas e luce dall'Ucraina, chiusura della frontiera continentale, embargo finanziario e commerciale praticamente totale dall'Europa. Farsi mandare un bonifico dall'Italia era impossibile, i russi hanno sostenuto uno sforzo veramente serio per portare le forniture necessarie attraverso lo stretto di Kerch' e il ponte allora era ancora solo un miraggio che pareva irrealizzabile. Quindi le sanzioni specificatamente contro la Crimea sono state una faccenda seria. Inutili anche lì, ma seria. Inutili, per altro, dal punto di vista economico, dal punto di vista politico addirittura un boomerang perchè se mai i crimeani avessero avuto dubbi, dopo quel tipo di atteggiamento fu chiaro a tutti da che parte giusto schierarsi.

Proviamo invece ad analizzare l'impatto delle sanzioni sulla Russia continentale, cosa hanno colpito esattamente? Questo è molto difficile da dire perchè se le controsanzioni hanno provocato il fiorire della produzione interna casearia, per esempio, e moltiplicato i fornitori sostitutivi di prodotti ortofrutticoli, cosa abbiano prodotto le sanzioni, a tutt'oggi, non lo abbiamo capito. La Russia sta sostituendo il percorso di avvicinamento all'Europa, vista la chiusura, con un intensificarsi delle relazioni con i Paesi BRICS (Brasile, Cina, India, Sud Africa), oltre Iran e America Latina, isolare una Nazione così grande è inutile e velleitario. Andando a vedere tra i provvedimenti presi notiamo però una cosa molto particolare — se le controsanzioni russe hanno carattere generico e concettuale (rivolte a tutte le esportazioni e gli esportatori), le sanzioni hanno invece molto spesso carattere ‘ad personam'. Esistono liste di personaggi pubblici russi singolarmente sanzionati. Se andiamo a guardare nel dettaglio questa lista troviamo delle cose veramente interessanti. Troviamo rappresentanti delle autorità democratiche russe, crimeane, personaggi del mondo dell'arte, della cultura. Sì è così. Nel terzo millennio, le democrazie, sanzionano ad personam individui che servirebbero al dialogo ed al confronto appunto… democratico.

Ora veniamo alle questioni che da cittadini a cittadini ci piacerebbe discutere con voi nel nostro GRUPPO:

Che autorità ha la UE di prendere decisioni così importanti per la nostra politica estera ed economica scavalcando il nostro Parlamento nazionale? In che trattato è scritto che per aderire alla Unione Europea avremmo dovuto rinunciare di fatto alla nostra sovranità nazionale, quando abbiamo firmato quel trattato, quando siamo andati a votare per questo? Per quale motivo per il principio dell'Autodeterminazione dei popoli, nel caso del Kosovo siamo andati addirittura a bombardare Belgrado, mentre, sempre per lo stesso principio, la scissione incruenta deliberata dal Parlamento di Simferopoli dell'Autonoma Repubblica di Crimea prima, ed il successivo referendum per la riunificazione alla Federazione Russa poi, sono invece stati considerati illegali e sanzionabili? Che senso hanno nel terzo millennio sanzioni ‘ad personam' contro personaggi politici democratici e personaggi della cultura? L'interferenza russa nella crisi ucraina è considerata deliberata e destabilizzante ma i miliardi di dollari che lo stesso Congresso americano ha ammesso di aver investito per la caduta di Yanukovich, quelli, come li vogliamo classificare? Le controsanzioni russe hanno creato posti di lavoro e investimenti per sostituire i fornitori europei (nostri italiani sopratutto dato che hanno colpito in particolare il settore agroalimentare), hanno inoltre rafforzato la popolarità del Governo in carica dato che non c'è niente di meglio dell'ostilità per far stringere a coorte i russi, le sanzioni, invece, a noi, cosa hanno portato?

