Il Presidente e il canguro

“Non pensare al canguro”. E quindi cosa fai? Visualizzi subito un canguro. Giuro, non mi passava neppure per la testa il canguro ma tu mi hai detto di non pensarci, quindi adesso, mi è venuto in mente. Minimo, minimo è un errore di comunicazione. Se proprio non volevi che ci pensassi bastava parlarmi di qualcos’altro, qualsiasi altro.

© Foto: Pixabay CC0 Canguro - primo piano

E invece no, adesso penso al canguro!

Questo Alexandre Benalla l'aveva combinata grossa in effetti — una guardia del corpo presidenziale che pesta violentemente due manifestanti il primo maggio, beccato e filmato, giro del web e critiche asprissime. La sanzione minima, solo due settimane di sospensione e chiacchiere in rete, avevano creato dei sospetti sul fatto che per questo Benalla il Presidente dei cugini transalpini avesse un occhio di riguardo. Sì ma a chi sarebbe mai venuto in mente un canguro! Voglio dire — che senso hanno le parole che ha usato l'altro ieri lo stesso Macron per giustificare l'accaduto e smentire le tante chiacchiere di corridoio (di web si dovrebbe dire oggi)?

"Alexandre Benalla non ha mai avuto i codici nucleari, Alexandre Benalla non ha mai avuto un appartamento da 300 metri quadrati, Alexandre Benalla non ha mai guadagnato 10.000 euro, Alexandre Benalla non è mai stato il mio amante".

Ma ci rendiamo conto? Non voleva che si pensasse che la sua guardia del corpo fosse un canguro e ha detto proprio che non è un canguro. Quindi adesso tutti quando vedranno Macron… penseranno anche al suo canguro.

