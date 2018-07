Per Trump il nemico non è più la Russia, ma il “deep state”

Per Donald Trump è il principale nemico interno. Un nemico che lui, evocando sinistri complotti, chiama “deep state” ovvero “stato profondo”. In verità lo scontro tra Trump e vasti settori dell’intelligence e del cosiddetto “apparato militare industriale” s’incentra soprattutto sulla Russia.

E non è né segreto, né misterioso. E' bastato l'annuncio di un invito alla Casa Bianca di Vladimir Putin perché da dentro l'Amministrazione s'alzassero le voci di coloro che vogliono mantenere Mosca nella lista dei peggiori nemici. Il Direttore dell'Intelligence Nazionale Dan Coats, responsabile del coordinamento dei servizi d'informazione americani, s'è offerto di spiegare al presidente le minacce di quell'invito per la sicurezza nazionale. E il segretario alla Difesa Jim Mattis ha subito annunciato aiuti militari per 200 milioni di dollari all'Ucraina. "La Russia deve soffrire le conseguenze delle sue condotte aggressive e destabilizzanti e dell'occupazione illegale dell'Ucraina" — ha detto facendo intendere come la Russia resti, per il Pentagono, il nemico numero uno.

Il perché lo spiega quel documento sulla "Strategia di Sicurezza Nazionale" varato nel dicembre 2017 dallo stesso Mattis che prevede stanziamenti da 1200 miliardi di dollari per nuovi arsenali nucleari e lo sviluppo armi atomiche tattiche. Le spese per quegli armamenti hanno come inevitabile presupposto l'esistenza di un nemico contro cui usarle. Un presupposto che spiega perché il cosiddetto "apparato militare industriale", ovvero il complesso di aziende legate al Pentagono destinate a introitare i 1200 miliardi, abbia tutto l'interesse a descrivere la Russia come un pericolosissimo avversario.

Il contrasto tra un Presidente e Comandante Supremo deciso ad avviare rapporti più costruttivi con Mosca e un'Amministrazione intenta a descrivere Mosca come una crescente minaccia alle fondamenta democratiche del Paese innesca una schizofrenia strategico-politica capace di spaccare in due gli Stati Uniti. La crepa più evidente provocata dallo scontro riguarda l'intelligence ovvero gli apparati indispensabili per comprovare le accuse rivolte a un nemico prioritario chiamato Russia. Le varie agenzie d'intelligence sono state fondamentali per manovrare, in assenza di prove certe, le informazioni sul cosiddetto Russiagate, il presunto tentativo d'influenzare la vittoria elettorale di Trump. Ma ultimamente il principale scorno ad un intelligence sempre più invisa al Presidente è stata la sua esclusione dai colloqui di Helsinki con Putin.

Tanto che dal mondo dello spionaggio è scaturita la proposta di costringere i traduttori, unici testimoni dei colloqui, a deporre davanti al Congresso. E ad aumentare il solco tra il presidente e gli spioni incaricati d'aggiornarlo sui progetti "nemici" s'aggiunge la scarsa attenzione prestata da Trump ai loro rapporti. "Il presidente non trae alcun beneficio dall'esperienza di professionisti che hanno dedicato tutta la loro carriera a studiare i metodi del controspionaggio russo, i suoi sistemi e lo stesso Putin " — ha rivelato al New York Times Mary McCord, un ex-funzionaria della divisione Sicurezza del Dipartimento alla Giustizia. A rendere il tutto più difficile s'aggiungono le voci sull'intenzione del Presidente di tagliare i "nulla osta" di sicurezza mantenuti da ex-funzionari dell'intelligence, o dell'amministrazione, sospettati di passare ai media informazioni anti-Trump. Tra gli obbiettivi vi sarebbero l'ex capo della Cia John O. Brennan, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Susan E. Rice, e l'ex direttore della Sicurezza nazionale James R. Clapper. Ma non solo.

Secondo un recente rapporto della National Intelligence gli ex funzionari senza più cariche attive con accesso a informazioni riservate sono oltre quattro milioni e 100mila. E almeno un milione e 300mila di loro vantano "nulla-osta" per l'accesso a documenti "top secret". Un vero esercito di "ex" — legati a mondi politici estranei all'attuale Amministrazione — considerati da Trump la fanteria di quel "deep state" accusato di fargli una guerra costante e quotidiana.

