Speculazione derivati: la pacchia continua

Per porre rimedio al mercato dei derivati otc non regolamentati, che sono stati la vera causa del collasso del 2007, nel luglio 2010 fu votata l'importante legge Dodd-Frank.

Per porre rimedio al mercato dei derivati otc non regolamentati, che sono stati la vera causa del collasso del 2007, nel luglio 2010 fu votata l'importante legge Dodd-Frank. Essa limitava la quantità di dette operazioni speculative e imponeva norme di trasparenza, di garanzia e di coperture alle banche too big to fail coinvolte.

© Sputnik . Waldimir Astapkowitsch Effetti complessi della guerra sui dazi

Tre anni dopo, nel luglio 2013, ad adiuvandum, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'agenzia governativa americana preposta alla disciplina dei mercati dei derivati, preparò un documento di 80 pagine per specificare che le banche americane non avrebbero potuto bypassare la suddetta legge, valida per il territorio americano, e continuare a fare contratti otc fuori dei confini nazionali.

In esso vi erano ben 662 dettagliatissime note che chiarivano tutti i possibili aspetti riguardanti l'uso di tali derivati.

Ma come sempre, "fatta la legge trovato l'inganno". Anche in questo caso, l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA), l'agenzia privata degli operatori di otc, già un mese dopo individuò nella fatidica nota 563 la scappatoia. Infatti, mandò un'informativa alle banche per spiegare loro che avrebbero potuto legalmente evitare i limiti e i controlli della Dodd-Frank, semplicemente togliendo le garanzie e le coperture della "casa madre americana" alle loro filiali estere, in caso di sottoscrizioni di contratti otc. In pratica la semplice noticina "senza garanzia" permetteva alle filiali estere di non essere più soggette alla legge degli Stati Uniti.

© AP Photo / Michael Probst Il caso emblematico della Deutsche Bank

Del resto, un anno prima, la Goldman Sachs, sempre all'avanguardia nella finanza speculativa, aveva già cominciato a chiedere ai propri clienti, interessati a stipulare contratti in derivati, l'autorizzazione di operare attraverso le sue filiali estere.

Così, purtroppo, le grandi banche americane hanno spostato all'estero quasi tutte le operazioni otc, anche se la maggior parte dei contratti, di fatto, veniva e viene "confezionata" nei quartier generali delle banche sul territorio americano, con esperti finanziari americani, e poi "assegnati" alle filiali estere "senza la garanzia Usa".

La giostra della speculazione ripartiva alla grande. La lezione della grande crisi finanziaria del 2007-8 aveva e ha solo insegnato che la finanza speculativa si toglie dai guai con i soldi dello stato e dei cittadini. Non è un caso che il presidente Donald Trump abbia subito chiarito che la legge Dodd-Frank, fatta durante l'amministrazione Obama, verrà smantellata.

I dati, del resto, sono chiari: alla fine del 2017 il totale nozionale dei derivati otc era di oltre 530 trilioni di dollari! Gli stessi livelli della vigilia della Grande Crisi.

© Fotolia / peshkov Le amare lezioni del protezionismo

In merito, il Wall Street Journal rivela che la parte della bolla composta da derivati-swaps sui tassi di interesse è cresciuta enormemente. Ogni giorno ne sono scambiati per un valore di ben 1,28 trilioni di dollari.

Anche il professor Michael Greenberger, già direttore della divisione "Trading and Market" della CFTC, ha recentemente pubblicato il report " Too big to fail U.S. banks' regulatory alchemiy", spiegando l'alchimia delle grandi banche per sabotare le regole e continuare con le speculazioni. Per gli speculatori la "pacchia non è finita".

Secondo Greenberger, inoltre, starebbero riaffiorando molti rischi legati alle varie bolle. Si ricordi che nel 2007 non furono solo i mutui subprime a mandare in tilt il sistema.

Anche la rivista Fortune riporta che negli Usa i crediti dei consumatori (senza quelli legati alle ipoteche) registrano un aumento del 45% rispetto al 2008. Sono circa 4 trilioni di dollari.

E, allo stesso tempo, il debito sulle carte di credito ha raggiunto il trilione di dollari, il picco più alto dei passati 7 anni. Anche il cosiddetto debito corporate, delle imprese non finanziarie, è aumentato in modo straordinario dal 2011, tanto che alla fine del 2017 era pari al 96% del pil nazionale.

Non ultimo, secondo il Wall Street Journal anche il debito degli studenti, fatto per finanziare gli studi e che dovrà essere ripagato durante la vita lavorativa, in 10 anni è aumentato del 170% raggiungendo il livello di 1, 4 trilioni di dollari. Lo stesso dicasi per i debiti relativi all'acquisto di auto.

Pertanto negli Usa non pochi paventano il rischio di una nuova crisi sistemica.

Altro che dazi. Il presidente Trump dovrebbe affrontare queste emergenze, magari insieme all'Europa, che ha tutto da perdere da una nuova crisi finanziaria.

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.