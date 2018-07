Haftar brucia il tricolore, ma il mandante è Macron

Prima le immagini del tricolore italiano in fiamme diffuso dalle televisioni della Cirenaica fedeli al generale Haftar. Poi le dichiarazioni dello stesso generale che — dopo quattro anni passati a far la guerra agli islamisti incita i capitribù del sud della Libia "al Jihad contro i fascisti italiani". Che succede? L'Italia è veramente ai ferri corti con l'uomo forte di Tobruk?

© AFP 2018 / ABDULLAH DOMA Governo consenso nazionale libico e maresciallo Haftar chiedono aiuto alla Russia

Rischia veramente di perdere qualsiasi influenza sulle tribù del sud libico fondamentali per il controllo delle frontiere e dei flussi di migranti? Per comprendere la nuova febbre anti italiana bisogna ricordare che lo scontro tra Haftar, uomo forte della Cirenaica e il premier di Tripoli Fayez Al Sarraj è il riflesso della complessa partita giocata da Italia e Francia per il controllo politico ed economico del paese. Macron tenta da tempo di strappare all'Italia l'iniziativa politica nell'ex-colonia. Tutto inizia nel luglio di un anno fa quando Macron convoca a Parigi Haftar e Serraj per mediare una riconciliazione.

Il tentativo fallisce, ma Macron non demorde. L'arrivo al potere di Cinque Stelle e Lega, ovvero di quella che il presidente francese considera la "lebbre populista", lo spinge a riprovarci. Il 29 maggio mentre Salvini e Di Maio discutono l'intesa di governo il presidente francese approfitta del vuoto di potere a Roma per riconvocare Haftar e Serraj e dettar loro un accordo che fissa le elezioni per il prossimo 10 dicembre. Con quel voto Macron punta a regalare la vittoria ad un generale forte del consenso in Cirenaica e dell'appoggio di quanti in Tripolitania lo considerano la miglior garanzia per tener lontani i jihadisti. Ma Macron non ha fatto i conti con l'irruenza di un Haftar che subito dopo tenta di metter le mani sui terminali petroliferi della Cirenaica.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov Consigliere Khamenei: USA cercano di smembrare la Siria come la Libia

L'obbiettivo è semplice. Vuole sottrarre alla Noc (National Oil Company la compagnia nazionale di Tripoli) i proventi del greggio libico, dirottarli su una compagnia della Cirenaica ed indebolire l'esecutivo di Sarraj. L'azzardo inguaia anche Macron. Dopo un quadrilaterale con italiani, inglesi e statunitensi convocato a Roma il 9 luglio su richiesta del presidente Trump il ministro degli esteri francese è costretto a chiedere ad Haftar di restituire i terminali petroliferi alle competenze di Tripoli. E nella stessa riunione viene anche cancellato l'appuntamento elettorale del 10 dicembre voluto dall'Eliseo.

La retromarcia imposta ad Haftar e Macron è preceduta da un altro smacco sostanziale. Il 7 luglio il ministro degli esteri italiano Enzi Moavero Milanesi dopo un incontro con l' omologo libico a Tripoli annuncia la riattivazione del Trattato di Amicizia firmato a suo tempo da Silvio Berlusconi e da Muhammar Gheddafi. Il trattato pur costringendo Roma al versamento di cinque miliardi di dollari per i danni di guerra la trasforma nel principale partner commerciale. E garantisce l'impegno libico per il respingimento dei migranti. Il trattato è una minaccia per un Haftar che non beneficerà dei 5 miliardi di investimenti e rischia di veder lo sbarco in Libia di truppe italiane per garantire la sicurezza dei centri di rimpatrio per migranti. Ma quel che più impensierisce il generale è un intervento italiano per il controllo delle frontiere meridionali.

© AP Photo / Francesco Malavolta L'Italia darà 12 navi alla Libia per combattere l’immigrazione clandestina

Un intervento preannunciato da una delegazione scesa a Ghat, al confine meridionale con l'Algeria, per far ripartire un progetto di controllo elettronico della frontiera con radar e sensori agli infrarossi messo a punto nel 2010 al costo di 300 milioni di euro dalla Selex, una consociata del gruppo Finmeccanica. Per le tribù del sud, alleate di Haftar, perdere i lauti introiti del traffico di umani sarebbe una vera debacle. Mentre per Haftar e la Francia veder l'Italia garantire la chiusura dei confini meridionali sarebbe un'ulteriore umiliazione. Dunque dietro le minacce di guerra di Haftar e le accuse all'Italia di voler aprire basi militari nel paese nulla di nuovo. Solo l'interminabile disputa per il petrolio e gli altri interessi libici nel nome della quale Parigi ha eliminato Gheddafi e trascinato il paese nel caos.

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.