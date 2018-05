Attacco vaticano contro la finanza speculativa

Il recente documento della Congregazione per la Dottrina delle Fede è davvero rivoluzionario. Infatti, le “Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario” sono un attacco preciso e forte alla speculazione e ai mercati senza regole.

Ovviamente papa Francesco ne ha autorizzata la pubblicazione, in assoluta coerenza con il principio di una Chiesa povera al servizio dei più deboli.

I tempi sono cambiati davvero se l'ex Santo Uffizio è alla testa della battaglia per la giustizia sociale ed economica.

Il documento propone la realizzazione di un "ordine etico, come indispensabile fondamento per edificare una degna comunità degli uomini regolata da leggi improntate a reale giustizia".

La lucida analisi e le proposte relative alla finanza globalizzata superano per precisione e profondità anche i tanti studi approntati dai più prestigiosi istituti economici.

Si dice, purtroppo, che dalla recente crisi finanziaria non si è sviluppata una nuova economia più attenta ai principi etici né una nuova regolamentazione delle attività finanziarie, che avrebbe potuto neutralizzare "gli aspetti predatori e speculativi" a vantaggio dell'economia reale. Non si è guardato al bene comune né si è cercato di creare e diffondere la ricchezza, eliminando le intollerabili disuguaglianze esistenti nel mondo.

L'ex Santo Uffizio denuncia il rischio di emarginazione per la maggior parte degli uomini del pianeta, sempre più "esclusi e scartati".

Perciò afferma che, "si sente la necessità di intraprendere una riflessione etica circa taluni aspetti dell'intermediazione finanziaria, il cui funzionamento, quando è stato slegato da adeguati fondamenti antropologici e morali, non solo ha prodotto palesi abusi e ingiustizie, ma si è anche rivelato capace di creare crisi sistemiche e di portata mondiale."

Di conseguenza, anche la politica è resa impotente dalla sovra nazionalità dei grandi networks economico-finanziari, diventando spesso ancillare di interessi estranei al bene comune.

Da qualche tempo è in atto "una cattiva finanziarizzazione dell'economia, facendo sì che la ricchezza virtuale, concentrandosi soprattutto in transazioni caratterizzate dal mero intento speculativo e in negoziazioni ad alta frequenza (high frequency trading), attiri a sé eccessive quantità di capitali, sottraendoli in tal modo ai circuiti virtuosi dell'economia reale".

Si è entrati in un'economia dove il lavoro da bene diventa strumento e il denaro da mezzo diventa fine. Il risultato è la spregiudicata e amorale "cultura dello scarto" che ha emarginato grandi masse di popolazione. Non solo nel terzo mondo.

© Sputnik . Maksim Blinov SPIEF 2018 - L'economia della fiducia tra Russia e Italia per abbattere le sanzioni

Il documento non si limita a fare delle mere esortazioni morali ma affronta importanti questioni come la funzione sociale del credito contrapposta ai comportamenti usurari. Analizza la pericolosità di certi strumenti economico-finanziari che possono creare rischi sistemici, "intossicando" l'organismo economico. In particolare certi derivati, quali le cartolarizzazioni che, dopo varie transazioni, perdendo i valori reali sottostanti aumentano i rischi e favoriscono l'insorgere di bolle speculative. Sono una sorta di "ordigni a orologeria", soprattutto se sono negoziati sui mercati non regolamentati, i così detti over the counter, più esposti all'azzardo e alle frodi.

Nello scritto vaticano si punta il dito sulla pericolosità dei credit default swaps, quei derivati che permettono di scommettere sul rischio di fallimento di una terza parte. "Il mercato dei cds, alla vigilia della crisi finanziaria del 2007, era così imponente da rappresentare all'incirca l'equivalente dell'intero Pil mondiale", si ricorda.

Le proposte suggerite dalla Congregazione sono precise e pertinenti. Si chiede la certificazione da parte dell'autorità pubblica di tutti i prodotti che provengono dall'innovazione finanziaria; la regolamentazione del sistema finanziario; il coordinamento sovra nazionale fra le diverse architetture dei sistemi finanziari locali per arginare una massiva deregulation e la capacità di aggirare le regole dei singoli Paesi; la separazione bancaria tra l'attività di gestione del credito ordinario e del risparmio e quella destinata all'investimento e al mero business; l'istituzione di Comitati Etici, in seno alle banche, da affiancare ai Consigli di Amministrazione; l'introduzione di una clausola generale che dichiari illegittimi, con conseguente responsabilizzazione patrimoniale di tutti i soggetti a cui questi sono imputabili, quegli atti il cui fine sia l'aggiramento delle norme vigenti; specifiche misure contro il "sistema bancario ombra" e la finanza offshore, che offrono grandi possibilità di evasione e di elusione fiscale.

Si ricorda inoltre che basterebbe una minima tassa sulle transazioni compiute offshore per risolvere buona parte del problema della fame nel mondo. Invece questo sistema ha finito per aggravare il debito pubblico delle economie meno sviluppate.

L'iniziativa del Vaticano è importante e meritevole di attenzione anche in sede internazionale.

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.