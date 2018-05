Un architetto italiano si occuperà della rinnovazione della Crimea

L'architetto italiano Rinaldo Vicentini ha proposto di sviluppare un piano regolatore per la città di Yalta che potrà aiutare a risolvere il problema dei trasporti.

Per un approfondimento Sputnik Italia si è rivolto direttamente all'architetto Rinaldo Vicentini.

— Architetto, perché Lei ha deciso di proporre a Yalta un piano regolatore? Che legame ha Lei con questa città?

© Foto : fornita da Rinaldo Vicentini Rinaldo Vicentini

© Foto : Eliseo Bertolasi A Yalta al “Salone internazionale del mobile”, una delegazione da Verona

Il legame, sentimentale, affettivo che mi e ci lega alla città di Yalta è nato dalla partecipazione mia e di Marina Vorochilova, al 3° e 4° Forum Economico di Yalta del 2107 e 2018. Contemporaneamente al Forum, la vista della città di Yalta dall'alto, del suo golfo che assomiglia molto a quello di Napoli, la pace, l'aria fresca e l'incontro e la conoscenza di tantissimi nuovi amici hanno contribuito ed accresciuto l'amore per la città. Amore che si è consolidato dai quattro soggiorni a nostre spese nella città durante il periodo di un anno. Siamo rimasti affascinati dalla bellezza delle costruzioni dell'Arch. Krasnov, dai Palazzi di Livadia, Vorontsov, dalla bellezza dei parchi, dai musei di Checov, dalle vecchie case in legno, dalla passeggiata sul lungomare, dalla pulizia delle strade, dal calore della gente e dall'energia che emana nella nostra residenza temporanea del Palazzo Tavrida.

La città vista da semplici cittadini, turisti per caso, a piedi, in taxi, dall'alto dei grattacieli dalle sue costruzioni di ogni tipologia, dai parchi, dalla montagna circostante, e soprattutto dal fascino del suo lungo mare. L'aria che si respira è aria di libertà profumata dai boschi e fiori circostanti e dalla brezza del vento".

— L'ex presidente del consiglio dei ministri, il leader di Forza Italia ha recentemente chiamato Crimea "la più bella parte della Russia". Condivide questo parere di Berlusconi?

— Condivido pienamente l'affermazione del Presidente Berlusconi, la Crimea è bella tutta. Abbiamo visitato da Simferopoli a Sebastopoli, da Sudak a Balaclava, per non dimenticare le zone collinari ed agricole di Bakhchisaray con le coltivazioni della vite, delle fragole e della lavanda di Crimea.

— Secondo la stampa, Lei si occuperà maggiormente del problema dei trasporti. Cerchiamo di entrare nel merito. Come esattamente vorrebbe migliorare la città di Yalta dal punto di vista architettonico?

© Sputnik . Sergey Malgavko Investimenti italiani in Crimea a scapito delle sanzioni

Dal punto di vista architettonico Yalta presente quattro momenti costruttivi anche in epoca diversa:

Le costruzioni storiche e le case singole progettate dell'Architetto Krasnov, ancora esistenti Le superfetazioni ed aggiunte sulle costruzioni senza autorizzazione alcuna Le costruzioni popolari intorno alla città Le recenti e nuove costruzioni "a torre multipiano"

Le soluzioni architettoniche non sono di semplice soluzione.

© Sputnik . Konstantin Chalabov Yalta

Analizzando il punto uno e due delle costruzioni storiche e le superfetazioni, bisognerebbe incentivare con aiuti anche statali il restauro ed il riuso architettonico di questi bellissimi palazzi. E l'eliminazione e demolizione delle superfetazioni è obbligatorio se non indispensabile.

Mentre, per quanto riguarda il punto tre, bisognerebbe gradualmente mettere a norma, sia dal punto di vista costruttivo ed energetico, sostituendo gran parte delle case popolari esistenti prive di ogni confort e standard abitativo.

Le nuove e più recenti costruzioni "a torre" fanno parte "purtroppo" del patrimonio consolidato. Alcuni condomini visitati, sia in centro che sulla collina sovrastante la città, sono di dubbio gusto, prive di isolamento delle vetrate e mancano delle più elementari barriere architettoniche.

— Ha affrontato qualche problema oppure ostacolo durante la stesura del piano?

— Per realizzare il progetto di massima da sottoporre all'attenzione degli amministratori ed alla città, per il momento ho trovato piena collaborazione con gli uffici comunali di Yalta. Una cosa a mio avviso, importante ed utile, sarebbe la digitalizzazione 3D della città, come strumento di controllo ed aiuto alla progettazione.

— Quando pensa di realizzare il progetto? È stato già approvato dalle autorità crimeane?

— A prima bozza del progetto del parco è pronto da inviare all'Amministrazione entro l'inizio della prossima settimana. Per la presentazione l'approvazione secondo il nostro Piano di Lavoro sarà entro il mese di luglio 2018.

— Il 15 maggio il presidente russo Vladimir Putin ha inaugurato il ponte che collega la Russia alla Crimea, progetto ad altissimo valore simbolico, oltre che vitale in termini di collegamenti per la penisola. Come valuta questa nuova struttura?

© Ruptly . Putin apre il ponte di Crimea

— L'Ue e gli Stai Uniti hanno messo nella lista delle sanzioni società e personalità coinvolte nella costruzione del ponte. Cosa ne pensa? E Lei non ha paura delle sanzioni?

— Io non ho nessun timore, paura delle sanzioni. La maggioranza degli italiani sono contrari alle sanzioni contro la Russia e favorevoli a costringere il governo italiano ad eliminarle. Le sanzioni hanno portato al Nord-Est, nelle regioni di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, danni immani al settore agricolo, lattiero caseario e tecnologico. Basta sanzioni contro la Russia, sono contro il popolo italiano e contro la libertà e la democrazia.

