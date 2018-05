Reggimento degli Immortali per ricordare gli eroi della Vittoria si sfilerà in Italia

Questo evento è iniziato nel 2012 in Russia per commemorare i soldati sovietici che hanno partecipato alla lotta sul nazismo. Il Reggimento degli Immortali si basa sulla volontà nazionale di ricordare gli eroi del passato, riunendosi in una parata durante la quale i cittadini portano le immagini dei loro antenati che hanno partecipato alla "Grande Guerra Patriottica", la Seconda Guerra Mondiale.

Recentemente questa bellissima iniziativa ha preso piede anche in Italia. Quest'anno grazie allo sforzo delle associazioni culturali italo-russe sparse sul territorio, la marcia si terrà a Roma, Napoli, Milano e nelle piccole città italiane.

Nella città eterna l'evento si terrà il 5 maggio, Sputnik Italia si è rivolto a Irina Vikhoreva, l'organizzatrice del corteo romano.

— Secondo l'ultimissima risoluzione delle Nazioni Unite, la processione Reggimento degli Immortali è stato definito come un movimento popolare e iniziativa civica, con l'obiettivo di unire tutti coloro che non sono indifferenti al destino del mondo. Che valore ha questo riconoscimento al livello internazionale per il movimento del Reggimento degli Immortali?

— Il movimento del Reggimento degli Immortali invoca tutte le persone non indifferenti a ricordare che ogni guerra ci porta solo il male e la distruzione. Spetta a noi, i cittadini di oggi, a portare il nostro rispetto davanti ai nostri caduti e verso il nostro futuro sereno e pacifico. Il Reggimento degli Immortali è uno strumento per non dimenticare il passato e che non sottovalutano nemmeno gli alleati, che hanno combattuto insieme ai sovietici. Loro sono i discendenti dei paesi della coalizione anti-hitleriana: partigiani italiani, spagnoli, polacchi, ungheresi, bulgari e tanti altri, che uniti tutti insieme sono stati capaci di contrastare ai nazisti, e alla fine divenuti i vincitori.

— Quest'anno si terrà la terza edizione del corteo romano. Come descriverebbe la vostra missione? Cosa vi spinge di organizzare questo evento di anno in anno? Perché, a Suo avviso, tali atti di memoria sono così importanti?

— Il prezzo più caro per la Vittoria ha pagato il popolo sovietico, dove sono deceduti circa 28 milioni di persone. Pensi che dei 100 giovani classe 1922-1925 sono tornati vivi dalla guerra soltanto tre persone. Perciò la Russia, come erede dei valori sovietici, ha deciso di riunire le forze del bene nel mondo per rafforzare la pace, che, a giorno d'oggi, è fragile. Per i 5 anni precedenti sono stati organizzati i festeggiamenti della Vittoria Sovietica presso una delle scuole romane di studio della lingua russa. Ma Il movimento del Reggimento degli Immortali sta crescendo e le mura della scuola gli stanno ormai stretti. Proprio per dare spazio alle sempre più numerose richieste di partecipazione da parte dei concittadini delle ex-Repubbliche sovietiche gli organizzatori dell'evento sono usciti in strada.

— Com'è stata accolta questa iniziativa dalle autorità romane, visto che il vostro corteo attraverserà il centro storico?

— Le autorità romane sono state imparziali. Gli organizzatori sono in regola con la giurisdizione italiana. Il centro storico fu concesso in base al numero delle persone partecipanti.

— Il numero dei partecipanti della marcia è visibilmente aumentato in tutto il mondo nel corso degli anni. Reggimento degli Immortali è diventato un evento senza precedenti. E come vanno le cose in Italia?

— Grazie al coordinamento del Reggimento degli Immortali nel mondo quest'anno le iniziative commemorative si sono largamente aumentate. Solo al Nord d'Italia sono aderite ufficialmente all'iniziativa le città di Venezia, Bolzano, Bologna, Torino e Milano, e al Centro-Sud: Roma e Napoli. Quest'anno gli organizzatori del Reggimento degli Immortali del mondo a Roma hanno dichiarato l'adesione di 350 partecipazione. Gli inviti sono stati spediti ai 36 ambasciate, firmatari della Risoluzione di Ginevra di cui sopra, a tutte le scuole con l'insegnamento della lingua russa, alle tre università romane, alle due parrocchie ortodosse di Roma, alle varie associazioni culturali che promuovono i positivi rapporti bilaterali fra l'Italia e la Russia. Quest'anno, come l'anno scorso, gli organizzatori del corteo, che avrà luogo il 5 maggio 2018 alle ore 15 nei pressi di Castel Sant'Angelo, hanno rispettato la richiesta dei partecipanti che verranno da Perugia, Firenze, Pescara, Aquila, Lamezia, Bari sull'orario pomeridiano di svolgimento, per agevolare i loro spostamenti dalle città italiane. La novità è stata la scelta di sabato invece di domenica per poter permettere ai numerosi credenti ortodossi la loro partecipazione sia al corteo del Reggimento degli Immortali che alla messa mattutina domenicale, il fatto trascurato nel 2017.

— Sappiamo bene che questa importantissima pagina della storia mondiale viene molto spesso messa in tacere nell'Occidente… Pensa che siete riusciti in questi tre anni a rompere questo ingiusto silenzio e raccontare agli italiani l'alto prezzo pagato per la pace dai popoli dell'Unione Sovietica?

— Dopo soli 70 anni, la generazione moderna ha dimenticato l'incredibile prezzo che venne pagato per la libertà dell'umanità e, nascondendosi dietro le parole di questa libertà, conduce la rinascita dell'ideologia nazista in Europa, permette di tenere processioni e marce a fiaccole nella sua forma SS sulle sue strade principali. Questo fenomeno crescente può essere fermato solo dagli sforzi congiunti di diplomatici professionisti e diplomazia popolare, la cui vivida espressione è il Reggimento degli Immortali. E noi, nel nostro piccolo, facciamo ciò che possiamo per mantenere viva la memoria di quei drastici e gloriosi giorni.

— Potrebbe ricordare qualche storia del eroi russo che Le ha colpito di più e che vorrebbe condividere con il pubblico italiano?

— Le racconto la storia di Grishanin Dmitrij Konstantinovich classe 1922. Un giovane ragazzo come gli altri, semplice servitore della Patria, che si distinse in numerosi atti eroici, tre dei quali furono premiati con le medaglie. Il primo atto fu a salvare il proprio comandante coprendolo con il proprio corpo e, nello stesso momento, riuscendo a colpire per primo il cecchino nascosto. Il secondo atto di eroismo fu alzare i compagni per un attacco e portarli sulle posizioni nemiche nel momento nello sconforto generale per la mancanza delle munizioni. Il terzo, un mese prima della Vittoria, fu richiamare il fuoco di artiglieria amica su sé stesso accerchiato dai nemici. Dmitrij Konstantinovich morì qualche anno dopo la fine della guerra a seguito delle numerose ferite subite durante i combattimenti e risultanti incurabili.

