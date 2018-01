Italiani! Dopo il voto vivremo nel paese dei Balocchi

Se vincesse, infatti, il centro sinistra sarà istituito il "reddito di inclusione" mentre se vincessero i 5 Stelle si distribuirà un "reddito di cittadinanza". Qualora, invece, prevalesse il centro destra avremo tutti un "reddito di dignità".

Nella pur improbabile ipotesi che la maggioranza andasse all'estrema sinistra, nessun cittadino sarà senza un "reddito minimo garantito". Non si può certo garantire (almeno per ora) la felicità generale, ma gli avveduti politici destinati a diventare il nostro futuro governo hanno proprio pensato a tutto ciò che era possibile pensare.

L'ingiusta legge Fornero, creata con l'assurda pretesa di migliorare i conti dell'INPS, sarà abolita o comunque modificata, le tasse saranno abbassate e non dovranno superare il 23%, l'Euro sarà abolito (o comunque ridimensionato-anche se non è ancora stato ben chiarito cosa ciò significhi).

L'Unione Europea continuerà ad esistere ma sarà chiamata Stati Uniti d'Europa e trasformata "a misura dei cittadini". Forse per farlo occorrerà mandare al diavolo l'incomprensibile vincolo del 3% oppure basterà chiedere a Schauble di diventare il nostro Ministro delle Finanze. A secondo di chi vincerà, saranno aboliti il bollo auto, il canone RAI o le tasse universitarie. Probabilmente sarà eliminata l'IRAP e noi speriamo che si faccia la stessa cosa con TARI e TASI.

Anche il job's act sarà modificato perché' ha creato soltanto un milione di posti di lavoro e per di piu' precari. Il nuovo Ministro del Lavoro lo sostituirà' con qualcosa d'altro che verrà però precisato in seguito. Se sarà necessario azzerare i contributi c'è già chi si propone per farlo.

© Sputnik. Roman Galkin Investimenti della Russia in economia italiana hanno raggiunto i $2,4 miliardi

La crisi economica sarà sconfitta con nuovi investimenti pubblici per 100 miliardi e ciò garantirà ai novelli Keynesiani un successo senza discussione.

Tuttavia i partiti non si occupano solo di economia e qualcuno di loro ci garantisce che non ci saranno piu' sbarchi di clandestini. È ancora da decidere se ereggeremo un muro su tutte le coste o se manderemo le nostre navi da guerra ai confini delle acque territoriali dei Paesi nord africani con l'incarico di sparare a qualunque natante in movimento (saranno comunque risparmiate le navi da crociera). Purtroppo si dovrà provvedere a remunerare in altro modo tutte quelle ONG e i padroni dei complessi ricettivi che sull'arrivo di tutti questi migranti hanno sbarcato il lunario fino ad ora.

Tutti sappiamo che tra i gravi problemi che attanagliano la nostra vita quotidiana c'è l'enorme numero di leggi e finalmente se ne bruceranno 400. Non è importante annunciare in anticipo quali saranno: basterà una legge delega che stabilisca, per esempio, di cominciare con quelle approvate nel corso degli anni nei mesi di marzo, aprile e maggio. Ciò che conta è la sostanza e che siano 400 e non una di meno. Per le altre si vedrà in seguito.

Apparentemente, e qui forse è la vera pecca, nessuna delle coalizioni sembra avere annunciato programmi in politica estera (fatta salva la questione riguardante gli Stati Uniti d'Europa). Probabilmente, lo si è fatto apposta per lasciare ai singoli candidati il compito di annunciare i programmi su questo argomento. Tutti sappiamo che gli italiani sono grandi esperti in politica internazionale e possiamo essere certi che nessuno dei candidati mancherà di parlarne durante gli innumerevoli comizi che li attendono. C'è solo da sperare che gli altri Paesi sappiano umilmente accettare le nostre soluzioni sicure per risolvere il problema del conflitto tra Israele e Palestinesi e ci lascino fare in quel che concerne il rischio nucleare in Corea del Nord.

Per quest'ultimo aspetto ci auguriamo che tra gli eletti ci sia ancora il valido senatore Razzi che, con spirito di sacrificio, si era già proposto di risolvere quel problema tramite i rapporti più che amichevoli che intrattiene con Kim Song Un. Non tutti sanno che entrambi hanno vissuto in Svizzera alcuni anni della loro vita: l'uno, Razzi, come lavoratore immigrato, l'altro, il Kim, come studente in un collegio. Può anche darsi che, all'epoca, non si fossero mai incontrati ma, avendo respirato la stessa aria di montagna, hanno di certo qualcosa in comune e sapranno intendersi.

Alle idee dei singoli candidati sarà demandato anche il conflitto che divide Arabia Saudita, Israele e Stati Uniti dall'Iran. L'Italia è particolarmente ben messa per dialogare con l'Iran e la dimostrazione sta nei colori delle due bandiere che, pur con qualche differenza geometrica (una verticale e l‘altra orizzontale con l'aggiunta di qualche geroglifico) usano il bianco, il rosso e il verde.

Infine, chiunque dovesse sedere sullo scranno di Presidente del Consiglio, riunirà attorno allo stesso tavolo i Presidenti russo e americano e si porrà finalmente fine a quello che sembra essere una antipatica rinascita di guerra fredda. D'altronde, se ci riuscì perfino Berlusconi non si capisce perché' non dovrebbe riuscirci chiunque altro al suo posto.

Come vedete, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Tutti i leader dei nostri partiti politici sono persone serie, sincere e intellettualmente oneste. Non per nulla l'ammirazione nei loro confronti è unanime in tutto il mondo e a loro guardano i cacciatori pigmei dell'Africa del sud e i pescatori di salmone scozzesi. Per non parlare dei contadini della provincia cinese dello Yunnan o dei campesinos peruviani.

Ovviamente c'è già qualche criticone che insiste nel chiedere dove si troveranno le risorse per realizzare tutti i progetti annunciati ma la democrazia, purtroppo, deve accettare anche qualcuno che è perennemente insoddisfatto. Quanto a noi, siamo certi che, se sarà proprio necessario trovare altro denaro per finanziare il nostro benessere, un qualche competente Ministro dell'Agricoltura farà piantare nuovi alberi che sappiano emettere banconote al posto delle foglie.

Non c'è, dunque, nulla di cui preoccuparsi e potremo andare tutti a votare con serenità e fiducia, qualunque sia la scelta che faremo nel segreto dell'urna.

L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.