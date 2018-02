"Questo è molto triste, perché sappiamo che gli atleti russi sono stati sottoposti varie volte ai test anti-doping. Prendere le distanze dai propri rivali non è nello spirito olimpico", ha detto la Lindberg.

In seguito alla decisione del CIO di non reintegrare il Comitato Olimpico russo, gli atleti russi che non hanno violato le regole antidoping, stanno partecipando ai Giochi Olimpici 2018 nella squadra neutrale del Comitato olimpico.