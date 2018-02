Media: il CIO deve restituire agli atleti russi la bandiera nazionale

Il Comitato olimpico internazionale dovrebbe consentire agli atleti russi di andare alla cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Pyeongchang con la bandiera nazionale. Lo riporta il New York Times.

Ora che i giochi olimpici di Pyeongchang sono quasi finiti, il CIO deve decidere se la Russia ha subito una "punizione sufficiente per il programma di doping di stato" e domenica potrà portare la bandiera nazionale alla cerimonia di chiusura.

Per la pubblicazione questo non è un problema astratto. Dopotutto, 170 russi sono arrivati ​​alla competizione come neutrali, ma di fatto con uno status tutt'altro che neutrale: atleti olimpici dalla Russia. Tuttavia, "lamentarsi della bandiera" sta diventando particolarmente noioso.

"Fermate questa farsa. Restituire ai russi loro bandiera. E poi iniziamo a parlare del vero problema: il Comitato Olimpico Internazionale", sostiene la pubblicazione.

Il CIO dovrebbe una volta per tutte eliminare il controllo antidoping dalla responsabilità di paesi come la Russia, che in molti casi ha dimostrato la tendenza a trascurare l'uso di sostanze illegali da parte dei propri atleti. Il Comitato Olimpico dovrebbe creare un "gruppo speciale internazionale indipendente contro il doping" e fornire a questa nuova struttura fondi sufficienti.

Alla vigilia dei Giochi di Pyeongchang, il CIO "si è vantato" che avrebbe ripulito lo sport olimpico. Eppure ha permesso a Mosca di inviare una delle più grandi delegazioni alle competizioni, e quindi ha approvato l'utilizzo di "Russia" nel nome della delegazione.

La pubblicazione è del parere che il CIO dovrebbe permetter agli atleti russi di portare la bandiera nazionale durante la cerimonia di chiusura per dar prova che l'organizzazione sostiene lo sport pulito.