Pattinatrice Alina Zagitova: il primo oro russo delle Olimpiadi

Zagitova, che a maggio compirà 16 anni, per il programma breve ha raggiunto in totale 239,57 punti, davanti per un 1,31 punto alla Medvedeva (238,26). Gli USA hanno avuto la stessa valutazione per ogni programma (156,65). Terza è diventata la canadese Kaetlyn Osmond (231,02).

La russa Maria Sotskova è diventata ottava — 198,10.

Il medagliere russo alle Olimpiadi è composto da un oro, cinque argenti e otto bronzi, sono i quindicesimi in classifica nel medagliere dei Giochi.