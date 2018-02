Il tribunale arbitrale per lo sport ha annullato un’audizione per l’atleta russo Aleksandr Krushelnitckiy che ha fallito il test antidoping ai Giochi olimpici invernali della Corea del Sud.

"Tutte le parti — si legge in una nota — hanno chiesto alla Divisione antidoping della Corte di arbitrato per lo sport di annullare l'udienza di oggi, di conseguenza non si terrà alcuna audizione".

Il tribunale di Losanna prenderà una decisione nel pomeriggio sulla base delle memorie scritte delle parti.