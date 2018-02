Giochi olimpici, primo bronzo nel curling per gli atleti russi

Gli atleti russi per la prima volta nella storia del curling in Russia hanno vinto una medaglia di bronzo.

I giocatori di curling russi Anastasia Bryzgalova e Aleksandr Krushelnitckii hanno vinto una medaglia di bronzo in un doppio misto alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, ottenendo il primo premio olimpico nella storia del curling in Russia e portando la terza medaglia agli atleti olimpici dalla Russia ai Giochi in corso.

Bryzgalova e Krushelnitckii hanno gareggiato nella competizione con gli atleti norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, vincendo con il punteggio di 8 a 4.