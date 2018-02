I media americani: gli olimpionici russi sono i più eleganti

L'autore dell'articolo Jason Gay ammette che non si aspettava di vedere la "triste abbreviazione" atleti olimpici della Russia sulle belle divise moderne.

"Ho immaginato che la divisa degli atleti russi sarà altrettanto triste, quanto burocratica la sigla. Mi sembrava che la loro uniforme sarebbe dovuta essere simile a una tuta che indossavano gli americani nelle commedie negli anni settanta, poi ho visto la loro divisa, ecco questo è l'AOR!"

L'autore ha definito i vestiti degli olimpionici russi rigorosi e semplici, a differenza di quelli di prima "troppo luminosi e appariscenti".

"Uniformi così belle che letteralmente saltavano all'occhio. Tutto ciò che indossavano era bello", ha sottolineato. Il giornalista ha aggiunto che, se alle Olimpiadi ci fosse la gara di stile, gli atleti provenienti dalla Russia avrebbero avuto tutte le possibilità di vincere.

Il modo in cui gli atleti americani sono apparsi alla cerimonia di apertura dei Giochi, l'autore dell'articolo lo ha criticato. "Guanti, maglione, cappello, cintura, bandana, sembravano tipici turisti ad una stazione sciistica per una parata, per mettersi in mostra", si legge nell'articolo.

All'inizio di dicembre, il comitato olimpico Internazionale, il CIO, a causa di sospetti di doping ha tolto alla Russia il diritto di partecipare alle Olimpiadi, ammettendo gli atleti a partecipare solo sotto la bandiera olimpica, in forma neutra, conforme ai requisiti del CIO: in particolare, sui vestiti non c'è la bandiera o lo stemma, questo indicherebbe lo stato di appartenenza degli atleti.