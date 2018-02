Un tifoso USA ha sventolato la bandiera russa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Come ha detto il residente di Auckland Philip Vahuda, con il suo gesto ha voluto sostenere gli atleti russi Anton Shipulin e Viktor An, che come altri atleti provenienti dalla Russia, non hanno ricevuto l'invito dal Comitato olimpico Internazionale, CIO, in Corea del Sud.

Американский болельщик пришёл на церемонию открытия Олимпиады с флагом России https://t.co/8rPkc3EBai pic.twitter.com/8zTzV8t2pU — RT на русском (@RT_russian) 9 февраля 2018 г.

Secondo le informazioni del canale tv, l'americano ha portato il tricolore con l'immagine di un'aquila e la scritta "Russia".

"Voglio sostenere la Russia, perché non le hanno permesso di mandare alle Olimpiadi molti forti atleti come Victor An e Anton Shipulin. Io credo che avrebbero dovuto essere qui" ha detto.

In precedenza, il CIO ha annunciato la possibilità di partecipare alle Olimpiadi per gli atleti russi senza precedenti di doping sotto la bandiera olimpica con lo speciale stato di "atleti olimpici della Russia". Alla fine, sono169 atleti provenienti dalla Russia. I principali rappresentanti russi non hanno ricevuto l'invito da parte del CIO, 47 atleti provenienti dalla Russia non sono stati invitati e si sono rivolti al tribunale arbitrale dello Sport (CAS), che ha respinto le loro richieste.

Leggi tutte le notizie sulle Olimpiadi Invernali 2018