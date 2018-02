Il Tas respinge gli appelli di 47 atleti russi contro il CIO per l'accesso alle Olimpiadi

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha respinto il ricorso di 47 atleti russi che non avevano ottenuto il via libera da parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per prendere parte alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, ha riferito il segretario generale del tribunale di Losanna Matthieu Reeb.

"Oggi la sezione speciale del Tas ha respinto gli appelli di 32 atleti non invitati alle Olimpiadi. Ha inoltre respinto le cause di altri 15 atleti russi contro il CIO. I giudici hanno concluso che il processo stabilito dal CIO per stabilire l'elenco degli atleti russi ammessi ai Giochi Olimpici, non si può definire come discriminazione, ma piuttosto una decisione per verificare la conformità con i requisiti stabiliti", ha detto ai giornalisti.

"Anche se il Comitato Olimpico russo è stato squalificato, il CIO ha deciso di offrire ai singoli atleti di partecipare alle Olimpiadi invernali a condizioni specifiche. Questo processo è stato ideato per prendere decisioni equilibrate all'interno e nell'interesse del CIO nella lotta globale contro il doping e negli interessi dei singoli atleti provenienti dalla Russia", ha aggiunto il segretario generale del Tas.

Un altro gruppo di 15 atleti russi avevano citato in giudizio il CIO a seguito del rifiuto di ammissione alle Olimpiadi della commissione speciale nonostante il verdetto positivo del Tas. Oggi il tribunale ha respinto il loro appello.