Daily Mail: il freddo delle Olimpiadi è considerato pericoloso per gli atleti britannici

Temendo per la salute degli atleti, la leadership della squadra olimpica britannica ha raccomandato ai propri atleti di non partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, riporta il Daily Mail.

Si segnala che al momento la temperatura nel paese sudcoreano è costantemente sotto lo zero e la notte scende fino a —21 °C, rendendo così le Olimpiadi del 2018 le più fredde dal 1994.

Il Daily Mail osserva che ci sono preoccupazioni per la salute dei circa 35mila spettatori e atleti che saranno presenti alla cerimonia di apertura di tre ore allo stadio del Parco Olimpico di Pyeongchang, il cui inizio è previsto alle 20 dell'orario locale (in Italia mezzogiorno).

Inoltre gli organizzatori delle Olimpiadi dichiarano di voler mettere a disposizione del pubblico kit di riscaldamento speciali per combattere il gelo.

Tutto questo, come osservato dal Daily Mail, avviene nel pieno dei disperati tentativi degli organizzatori delle Olimpiadi di contenere un focolaio di un'infezione virale che ha colpito già 41 persone e messo in quarantena 1.200 membri dello staff di sicurezza in servizio presso le strutture olimpiche. E' stato riferito che saranno sostituiti dai militari sudcoreani.