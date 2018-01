La regione di Nizhny Novgorod preparerà oltre 500 guide in inglese che aiuteranno gli ospiti della regione durante i Mondiali di calcio della prossima estate in Russia.

"Oltre 500 guide in inglese lavoreranno in tutta la regione di Nizhny Novgorod durante i Mondiali. Tra loro ci saranno circa 50 guide in grado di parlare 3 lingue, circa 20 parleranno russo e cinese. Per la comodità dei turisti che arriveranno a Nizhny Novgorod per i Mondiali, svilupperemo un'applicazione mobile. Ci stiamo già lavorando", ha detto Dmitry Svatkovsky, vice governatore della regione di Nizhny Novgorod.