A Nizhny Novgorod ristrutturazione di quasi 300 edifici per i Mondiali di calcio

Quasi 300 facciate di edifici e condomini a Nizhny Novgorod verranno ristrutturati in occasione dei Mondiali di calcio 2018 che si disputeranno la prossima estate in Russia.

Lo ha riferito l'ufficio stampa del governatore della regione di Nizhny Novgorod.

Secondo il comunicato, 252 edifici residenziali e 19 palazzi del patrimonio culturale subiranno lavori di ristrutturazione. In 19 edifici le facciate verranno ricostruite ex novo, mentre in altri 13 palazzi municipali saranno ristrutturate.

I lavori saranno finanziati dalla regione e saranno completati in toto prima del 15 maggio.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.

Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov sul Don e Sochi.