Toccando il cielo con un dito

Una vita in quota: quindici fotografie storiche e recenti per celebrare la Giornata Internazionale dell'Alpinista.

L'8 agosto viene festeggiata la Giornata Internazionale dell'Alpinista: di questa "festa" si hanno poche tracce e la maggioranza degli appassionati della montagna sembra preferire l'11 di dicembre, la Giornata Mondiale della Montagna, istituita dall'ONU nel 2002.

Eppure proprio l'8 di agosto del 1786 gli alpinisti del Ducato di Savoia Michel-Gabriel Paccard e Jacques Balmat, per primi conquistarono i 4810 metri d'altezza del Monte Bianco.

Fu solo la prima di una lunga serie di pagine di storia dell'alpinismo mondiale, che prosegue tuttora, dando sfogo all'innato desiderio dell'uomo di avvicinarsi il più possibile al cielo.

Fuor di retorica agli alpinisti più esperti devono la loro sicurezza gli esploratori più giovani e gli escursionisti più improvvidi, che si spingono oltre i propri limiti, alla ricerca di un'esperienza in quota fuori dalla loro preparazione.

A volte per ammirare gli alpinisti non serve neance muoversi dalla città: è a loro che vengono assegnati lavori "in quota", come montare cartelloni pubblicitari o pulire i vetri dei grattacieli.