La Giornata internazionale della tigre

All'inizio del XX secolo с'erano circa 100mila tigri libere in natura. Secondo i dati WWF, oggi di questo animale ne restano solo 3890 esemplari in natura.

Molti di questi si trovano in India - ci sono 2226 tigri censite, in Russia — 540, in Indonesia — 371, in Malesia — 250, in Nepal — 198, in Thailandia — 189. Anche Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Cambogia, Laos e Vietnam sono Ppaesi con tigri che vivono all'interno dei loro territori.

Le tigri fanno parte della Lista rossa IUCN e anche della Lista rossa della Russia. Negli ultimi 100 anni la popolazione di questi animali si è ridotta del 97% rispetto a un secolo fa.

Recentemente, ad Ivanovo, a circa 300 km a nord-est di Mosca, una tigre domestica è scappata dall'auto del proprietario per farsi una passeggiata tra le macchine.