A nuoto dall'Asia all'Europa

La traversata del Bosforo, organizzata dal Comitato Olimpico Turco, è una tradizione dell'estate nella metropoli turca: giunta quest'anno alla 30° edizione, la gara ha visto la partecipazione di 2500 nuotatori, provenienti da 65 paesi diversi.

Come spiegano i partecipanti, la cosa più difficile non è tanto nuotare i 6,5 km dalla sponda asiatica (Kanlica) a quella europea (Ortakoy), ma iscriversi alla gara stessa: le iscrizioni si sono aperte nella notte del 4 gennaio ed i 1200 posti riservati agli sportivi stranieri sono andati esauriti in meno di venti minuti!

Per la cronaca, la gara nella sezione maschile è stata vinta dal nuotatore della Repubblica turca di Cipro del Nord Dogucan Ulac, con il tempo di 46 minuti e 58 secondi. Sul podio insieme a lui sono saliti il turco Erge Can Gezmis con il tempo di 47' 14'' e l'americano Alexandr Kostich, terzo in 47' 41''.

Tra le donne la più veloce è stata la turca Hilial Zeyneb Sarac, arrivata al traguardo in 50 minuti e 30 secondi, seguita dalla connazionale Buse Tolcu (50'40'') e dall'americana Ami Dantsler (50' 50'').

Alla traversata hanno partecipato anche cinque nuotatori italiani, nelle categorie amatoriali: il più veloce è stato Albertano Caruso (45-49 anni) con il tempo di 1h09''53. Ecco i nominativi degli altri partecipanti: Antonio Maesano (45-49 anni) 1h12'57'', Vittorio Carlo Maria Di Bucci (55-59 anni) 1h20'09'', Gıan Paolo Gatti Comini (55-59 anni), 1h26'00'' e Pakize Müge Bahar, nella categoria 45-49 anni donne, 1h29'22''.