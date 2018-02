La Moscova ghiacciata

Alla vigilia della primavera meteorologica con un colpo di coda l'inverno si è preso la sua rivincita anche a Mosca, dove per la prima volta in questa stagione è gelata la Moscova.

Il fiume ghiacciato non impedisce comunque la navigazione turistica che è comunque attiva e diventa un'attrazione in più da fotografare per cittadini e turisti che passeggiano infreddoliti sulle sponde.